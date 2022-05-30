你每天都要喝咖啡，才會有醒來的感覺嗎？咖啡已是現代人不可或缺的日常飲品，上班族幾乎人手一杯咖啡，但你注意過攝取量嗎？有哪些該注意的呢？

●注意咖啡因攝取量：每日應少於300～400mg

依每天咖啡因攝取量建議應<300～400mg，營養師高敏敏指出，現在的食安法規定咖啡都要寫出每杯的咖啡因最高含量，但其實一杯大冰美式或拿鐵就逼近額度，尤其兩杯大杯美式即會超過300mg咖啡因，當然也要看每杯咖啡濃度的不同而定。

●6種人必須注意攝取

高敏敏強調，尤其這些人更要注意減量、適量：

1.心血管疾病：咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮。

2.心律不整：過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起心悸。

3.腸胃疾病：咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。

4.長期失眠者：咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張；而已經容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。

5.孕婦孩童：此時身體代謝咖啡因的狀況因人而異，不建議過量攝取影響生長發育。

6.骨質疏鬆者：咖啡因具利尿作用，易致體內鈣、鎂等物質流失。

●咖啡因過量 這些警訊莫輕忽

高敏敏強調，凡事過猶不及，適量喝咖啡還是有很多優點的，像是提神、幫助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等。但若喝咖啡後出現焦慮焦躁、愈喝愈累、失眠、心悸、心臟砰砰跳、頭痛、胃痛、頻尿、腹瀉等症狀，就要特別注意適可而止、並多喝水幫助代謝。