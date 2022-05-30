生理時鐘掌控人體內部與外部環境的連結，而光照是身體知道外在變化最重要的線索，已經有許多研究證實生理時鐘與健康有關，除了睡眠，血糖也是。

當光線照到眼球，會刺激視交叉上核和下視丘，把外界的明暗變化傳到身體各部位，這時候生理時鐘會開始協調各器官運作，每個細胞也會開始依照視交叉上核和下視丘傳來的信號開始工作。由此可知，光照對身體運作非常重要。

●光線改變內分泌 導致血糖和代謝率改變

為了瞭解光線對內分泌的影響，有研究團隊進行了實驗。荷蘭馬斯特里赫特大學醫學中心（Maastricht University Medical Center）的研究團隊找了14個受試者，分成兩組光照環境：

．正常日光節律組：早上8點至傍晚6點都有充足的光線，6點後則光線變昏暗。

．異常日光節律組：早上8點至傍晚6點為燈光昏暗，6點後則光線充足。

兩者都從晚間11點至隔天早上7點維持燈光全暗的狀態，且飲食和運動都一樣。這樣設計，前者仿照古代人晚間沒有燈光，日出而作、日落而息的生活方式；後者則模擬現代人白天都在室內光線相對不足、晚上則燈火通明的狀況。結果發現，除了已知晚上燈火通明會使褪黑激素分泌受到抑制、進而影響睡眠外，另外還發現：

1.正常日光節律組在晚餐前的血糖較低，但晚餐後血糖較高；

2.正常日光節律組睡眠時的基礎代謝率較高；

3.正常日光組的早餐後三酸甘油酯比較高；

4.正常日光組的褪黑激素分泌較多，能幫助受試者入睡。

結果可知，正常日光組的餐前血糖好，且有較高的基礎代謝能消耗熱量，整體而言對健康有益處，不過團隊無法解釋為何正常日光組的飯後血糖和三酸甘油酯比較高。該研究刊登在《糖尿病學（Diabetologia）》中。

類似的研究，美國西北大學（Northwestern University）的研究團隊也發現，晚上開著小燈睡覺，即使已經睡著，大腦還是會感知有光線，神經傳導會持續亢奮，升高血糖和心律。

該研究作者，西北大學睡眠醫學主席徐教授（Phyllis Zee）提醒：「如果一定要開燈睡，燈光盡量昏暗，且要靠近地面或至少不要對著頭部照；紅或橘色燈較不會刺激大腦，白色或藍色燈則會。」

●光照跟健康息息相關 正常作息有助維持血糖

日光是使身體各器官運作規律的關鍵之一，林口長庚紀念醫院家醫科副主任莊海華指出，研究已證實光照與新陳代謝、胰島素抗性、肥胖有關，例如光線會影響身體進食與空腹的節律、休息與清醒的時間，所以熬夜的人很可能會吃進過多食物。

莊海華指出，相較於餐後血糖代表的是短期、當天飲食造成的血糖及胰島細胞的功能，餐前血糖則是長期血糖的穩定度，若餐前血糖出現問題表示胰島細胞功能已經相當差了。

此外生理時鐘更對免疫系統、神經系統、孩童成長和行為有密切關係，但由於現代生活，夜間也通火通明，導致生理時鐘紊亂，進而產生各種健康問題。

「除了位於下視丘的中央生理時鐘，身體每一個細胞都有自己的生理時鐘，身體既要統一號令，又要讓每個細胞都能按照自己的步調運作，當中的運作的機制很複雜。」也由於運作機制複雜，因此研究發現許多未解的現象，「現在醫學對生理時鐘的研究還很初步，2017年美國科學家羅斯巴赫（Michael Rosbash）等人才以生理時鐘獲得諾貝爾生理醫學，相較其他醫學領域，生理時鐘還很『年輕』，」莊海華說。

●日照影響血糖但程度未知 血糖控制仍靠這2件事

大量研究已證實規律的日照作息與內分泌和血糖有關，那這項做法是否可以成為有血糖問題或糖尿病人的生活保健呢？

新陳代謝科醫師蔡明劼指出，規律光照可以降低血糖，但效果還沒有定論，若以本篇研究結果來看，規律日照組的飯前血糖只少了2mmol、效果不明顯，所以目前控制血糖仍靠「藥物」和「運動」，「但規律作息還是很重要，因為作息不正常會提高糖尿病的風險，」蔡明劼也說，如果量化研究發現規律日照對血糖能有更大的改善，相信未來會列入糖尿病的衛教中。

莊海華也同意這個說法。她指出，規律光照是「加分題」，且不是每個人都可以做到規律光照，因此還是要做到藥物、飲食、運動等「基本題」，才能有效控制血糖。