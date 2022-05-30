星座專家唐綺陽分析5/30~6/5星座運勢，水星即將在本周五恢復順行，每個人都會反思理財觀念及生活步調，揮別過去不好的地方，價值觀也將有所轉變，同時也是改善健康狀況的好時機。

除此之外，本周日輪到土星逆行，大家都應該調整扛責任的方式，並反思嚴格控管的意義及後座力，另外也會對於看不見的東西感到害怕，應該思考如何做出合理的選擇。

重要星象：水星恢復順行、土星將逆行

【工作注意：金牛、處女、天秤、水瓶】

金牛：共事者意見不同，用溝通化解衝突

處女：停頓導致心急，需多磨練耐心

天秤：有出風頭情況，盡量保持低調

水瓶：工作上較多慮，別自己嚇自己

【桃花注意：雙子、巨蟹、天蠍、摩羯】

雙子：互相體貼，產生良性循環

巨蟹：享受愛的感覺，熱戀進入生活化

天蠍：有機會遇到條件不錯的對象

摩羯：盡情享受對方對你的在乎

【財運注意：射手、雙魚】

射手：遇突然的花費，需注意把控

雙魚：得到貴人指點理財技巧

【健康注意：牡羊、獅子】

牡羊：小心老毛病有復發趨勢

獅子：注意潔淨，預防傳染病