星座專家唐綺陽分析5/30~6/5星座運勢，水星即將在本周五恢復順行，每個人都會反思理財觀念及生活步調，揮別過去不好的地方，價值觀也將有所轉變，同時也是改善健康狀況的好時機。
除此之外，本周日輪到土星逆行，大家都應該調整扛責任的方式，並反思嚴格控管的意義及後座力，另外也會對於看不見的東西感到害怕，應該思考如何做出合理的選擇。
重要星象：水星恢復順行、土星將逆行
【工作注意：金牛、處女、天秤、水瓶】
金牛：共事者意見不同，用溝通化解衝突
處女：停頓導致心急，需多磨練耐心
天秤：有出風頭情況，盡量保持低調
水瓶：工作上較多慮，別自己嚇自己
【桃花注意：雙子、巨蟹、天蠍、摩羯】
雙子：互相體貼，產生良性循環
巨蟹：享受愛的感覺，熱戀進入生活化
天蠍：有機會遇到條件不錯的對象
摩羯：盡情享受對方對你的在乎
【財運注意：射手、雙魚】
射手：遇突然的花費，需注意把控
雙魚：得到貴人指點理財技巧
【健康注意：牡羊、獅子】
牡羊：小心老毛病有復發趨勢
獅子：注意潔淨，預防傳染病
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