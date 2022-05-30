近期俄烏戰爭中使用的無人機拉開未來無人機作戰序幕，美國蘭德公司在美空軍協會的研討會上，則展現了更為激進的人工智慧蜂群無人機作戰模式。與會專家指出，自主蜂群無人機可能將在台海衝突等對抗激烈的領域作戰提供解決方案，特別是能使用分布式網狀數據共享，借助人工智慧的廉價蜂群無人機。

陸媒《環球網》報導說，近期在一場由美國空軍米契爾航空航天研究所舉辦的線上討論會中，現任蘭德公司高級防務研究員、前任美國防部副助理部長奧赫馬內克宣稱，隨著中國軍力增強，美軍愈來愈難以在與共軍的對抗中佔據優勢，美軍必須革新戰術，否則毫無勝算可言。蘭德公司在兵棋推演中給出的解決方案是，出動大量無人駕駛飛機，特別是能使用分布式網狀數據共享，借助人工智能的廉價蜂群無人機。

美軍展示研發中的「戰術高功率作戰響應器」（THOR），它是一種在地面基地操作的高能微波定向能武器，專門用於破壞無人機的電子裝置，可安裝在普通貨櫃箱中。（圖／美國空軍）

奧赫馬內克表示，「想像一下臺灣和臺灣海峽上空有1000架無人機，這種小型飛機將以高亞音速飛行，雷達特徵與F-35隱形戰機無法區分。無人機將在前方飛行執行傳感器任務，有人駕駛飛機在後方飛行。」他說，一些無人機還將收集和共享目標數據，而其他無人機可以配備干擾設備。

事實上，這正是美軍長期以來一直在盡力發展的蜂群無人機概念。報導稱，多年來，美國的武器平臺發展趨勢是結構越來越複雜、價格越來越昂貴、數量卻越來越少，美軍非常擔心這些昂貴平臺在戰時的損耗。而蜂群無人機可以徹底改變這種趨勢。

美國《空軍雜誌》也對此分析稱，組成蜂群的單架無人機性能平庸、價格相對低廉，但它們可以借助人工智慧技術實現組合，通過攜帶不同的載荷，共同完成警戒、搜索、目標定位、方位引導、攻擊等複雜任務，達到低成本、低消耗、高效率的作戰效果。過程中即便其中部分無人機被擊落，其餘無人機也可以自主協調補位，確保整個蜂群無人機具有強大的戰場抗損能力。

至於蜂群無人機的克制方法，報導分析稱，無論是傳統的防空導彈還是剛投入使用的雷射武器，其作戰模式限制了它每次只能對付一架或幾架無人機，面對成百上千架蜂群無人機時顯然不夠用。目前比較可行的思路是利用高功率微波系統進行「面殺傷」。

報導表示，為了防止恐怖組織利用民用技術組建蜂群無人機，美軍也已經準備了多套應對方案。不久前，美國陸軍在新墨西哥州的科特蘭空軍基地展示研發中的「戰術高功率作戰響應器」（THOR）。它算是於一種安裝在地面基地的高能微波定向能武器，專門破壞無人機的電子設備，可安裝在普通集裝箱中，方便地空運到全球各地的美軍基地。從美軍發佈的視頻顯示，一群以緊密編隊飛行的無人機正試圖襲擊偏遠沙漠哨所的美軍基地，但該基地的THOR系統將發射方向對準無人機群後，整個無人機群就同時失去動力墜落。

美國洛馬公司則設想將這類微波武器配置在飛機上，在空中主動迎擊蜂群無人機，不但對微波武器的功率要求沒那麼高，而且還可以在蜂群散開前發起多輪攻擊，盡可能地擊落來襲者。