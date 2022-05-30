大陸男星黃曉明和Angelababy今年春節前官宣離婚，雙方恢單後的生活備受外界矚目；近期黃曉明被爆熱戀網紅企業家葉珂，而女方的雄厚背景也被起底，不只長得跟Angelababy有些神似，還開名車、住9000萬人民幣豪宅（約台幣4億元），完全是「白富美」。

黃曉明離婚4個月就傳出新戀情，緋聞對象是小紅書知名「白富美」博主葉珂，臉蛋姣好、五官宛如芭比般精緻，還有前凸後翹的身材以及修長美腿；據悉，葉珂求學階段就是萬人迷，曾入選「廣東高校最美校花100強」、「深圳大學十大女神」，2010年更參加過湖南電視台美女主播「星姐」選拔，儘管止步50強，但大學畢業後還是進入電台上班，從月薪8000元人民幣（約台幣3萬5000元）的小主播做起，後來她和深圳知名「礦山太子」結婚，陸續生下一對子女，而丈夫在深圳做礦石生意，提供葉珂優渥的生活，出入都有司機、傭人照顧，成為人生勝利組。

葉珂住豪宅、開名車，是內外兼具的有錢女企業家。（圖／微博@葉珂）

但葉珂沒選擇只當貴婦，她走向創業之路，創辦服飾品牌、開美容院、投資房地產等，住的深圳豪宅要價9000萬人民幣豪宅（約台幣4億元），代步的名車更是一台比一台昂貴，光是曝光過的粉藍色勞斯萊斯、粉紅色賓利、紅色法拉利等，加起來就至少要1500萬人民幣（約台幣6500萬元）。

黃曉明被傳交往葉珂的八卦傳開後，女方的身世背景跟著曝光，有網友發現葉珂有婚姻紀錄，因此黃曉明被猜測是小王，對此葉珂PO文宣稱早就恢復單身，與前夫和平分開，只不過隻字未提黃曉明，還是沒有解惑外界的好奇心。