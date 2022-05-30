新北市淡水區30日凌晨2時許發生一起飛車追逐事件，40歲的游姓男子因出借100萬元給林姓男子開公司，雙方卻爆出債務上的糾紛，與對方相約在新市一路三段談判，結果一言不和發生爭執，雙方一路從淡水飛車競逐13公里，在台北市洲美快速道路擦撞後才停下，開著賓士車的林男隨即棄車逃逸。
游男則供稱，對方在過程中有亮槍恐嚇，警方不敢大意，出動鑑識人員到場採證，並已掌握林男身分全力追緝中，全案朝公共危險罪及違反槍砲彈藥管制條例偵辦中。
新北市淡水區30日凌晨2時許發生一起飛車追逐事件，40歲的游姓男子因出借100萬元給林姓男子開公司，雙方卻爆出債務上的糾紛，與對方相約在新市一路三段談判，結果一言不和發生爭執，雙方一路從淡水飛車競逐13公里，在台北市洲美快速道路擦撞後才停下，開著賓士車的林男隨即棄車逃逸。
游男則供稱，對方在過程中有亮槍恐嚇，警方不敢大意，出動鑑識人員到場採證，並已掌握林男身分全力追緝中，全案朝公共危險罪及違反槍砲彈藥管制條例偵辦中。
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