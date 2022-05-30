林男駕駛的銀色賓士車損壞嚴重，警方派人到場鑑識。（黃世麒攝）

新北市淡水區30日凌晨2時許發生一起飛車追逐事件，40歲的游姓男子因出借100萬元給林姓男子開公司，雙方卻爆出債務上的糾紛，與對方相約在新市一路三段談判，結果一言不和發生爭執，雙方一路從淡水飛車競逐13公里，在台北市洲美快速道路擦撞後才停下，開著賓士車的林男隨即棄車逃逸。

游男則供稱，對方在過程中有亮槍恐嚇，警方不敢大意，出動鑑識人員到場採證，並已掌握林男身分全力追緝中，全案朝公共危險罪及違反槍砲彈藥管制條例偵辦中。