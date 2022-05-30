俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天說，對莫斯科而言，「解放」烏克蘭的頓巴斯（Donbas）地區是「無條件優先要務」，烏國其他地區應自行決定他們的未來命運。

據路透社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受法國一台（TF1）專訪時指出，「解放頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）地區是無條件的優先要務。俄羅斯聯邦（Russian Federation）承認這兩個地區為獨立國家。」

他還說，至於烏國其他地區，「我不認為他們會想要回歸新納粹恐俄政權的懷抱…當地民眾應該決定自己的未來。」

頓巴斯地區盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）稍早表示，俄軍砲火猛烈到無法評估傷亡和損失，過去幾天當地有數十棟建築被毀，「情勢極度惡化」，兩軍在北頓內茨克市（Sievierodonetsk）逐街戰鬥。（譯者：施施）1110530