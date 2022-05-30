37歲女星Makiyo去年底與小4歲醫美診所股東金先生（小金）交往，日前雙喜臨門，她不但有了身孕，小倆口還選在「520」到台北松山戶政事務所公證，只是本來想在「1314」登記，卻不小心錯過，最後登記流程太快，Makiyo一度不敢置信地問：「結了喔？」

兩人在等待辦結婚的過程中一直開心講話，看得出很有話聊。（圖／本刊攝影組）

CTWANT時報周刊當天也全程直擊Makiyo升格人妻的甜蜜過程，小倆口在等候辦理的時間接受現場媒體採訪，金先生還主動站在後方環抱住Makiyo，夫妻倆捧著4個月的孕肚合影，幸福之情溢於言表。

完成結婚登記後，金先生很留心Makiyo是否安全上車。（圖／本刊攝影組）

下午1點49分，辦理完登記手續後，金先生護送懷孕的Makiyo上車，一行人搭乘進口休旅車離開戶政事務所，驅車回到中山區女方住處，眼見車子已經開到車道附近，Makiyo發現媒體跟隨，隨即將座車停到家門附近下車，看來她這幾年鮮少出現在鏡頭前，仍清楚媒體的採訪需要。接著夫妻倆走進社區，新婚老公見他已經走到社區人行道，趕緊跟上並輕摟著她的腰間，還體貼地拎起老婆的手提包展現體貼。

發現本刊行蹤的Makiyo，貼心地下車讓記者先拍照。（圖／本刊攝影組）

Makiyo去年底與金先生交往，交往3個月便發現肚中有喜，金先生喜歡小孩，Makiyo也認定孩子是去世的貓咪投胎轉世，於是她打破過往不婚不生的計畫，決定與男方共度餘生。Makiyo透露肚中是男寶寶，懷孕4個月她已胖了10公斤，胸部還長到G罩杯，驚人的變化讓她直呼不可置信，自嘲好處是「孕婦變肥大家都會說沒關係。」

雖然自爆懷孕後已經胖了10公斤，不過Makiyo的背影看起來仍算纖細。（圖／本刊攝影組）

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