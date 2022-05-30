大谷翔平前一戰打擊繳白卷，30日天使再戰藍鳥又輪到他發威了，他首局就從藍鳥先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）手中開轟。在第3局仍是對上貝里歐斯，大谷兩好兩壞時抓到一顆進壘的四縫線，轟出中外野牆外成為本季第11轟，單場雙響炮！

Triple + the plate for Rengifo ZOOMIN!! Tied at 2 @Angels | #GoHalos pic.twitter.com/g499574jqa — Bally Sports West (@BallySportWest) May 29, 2022

貝里歐斯首局碰上大谷幾乎不敢直球對決，以變速球與曲球輪番伺候，大谷最後選擇時速83英里的曲球（133.6公里）出棒，拉打到右外野轟成陽春炮。藍鳥第2局立即打回兩分，但2局下天使瑞吉福（Luis Rengifo）擊出三壘打，加上藍鳥守備失誤，直接跑回來形成「場內全壘打」追平比分（2比2）。

天使先發左投山多沃（Patrick Sandoval）撐到第3局就爆了，被攻佔滿壘打出4分大局。大谷3局下轟出的全壘打是一發兩分彈，帶領天使一輪猛攻竟又追平了比分（6比6）。雙方先發投手都被轟炸到提前退場，演變成打擊戰，天使沃德（Taylor Ward）貢獻3打點，藍鳥小葛瑞奧（Lourdes Gurriel Jr.）更繳出4打點，藍鳥再追到9比9平手。天使藉著捕手史塔西（Max Stassi）追加的陽春炮，前7局打完暫以10比9領先。