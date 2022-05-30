俄烏交戰試圖控制頓巴斯最大城北頓內茨克（Sievierodonetsk）。

0851:英國《衛報》（The Guardian）報導，烏東盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Haidai）29日表示，俄軍對頓巴斯最大城北頓內茨克（Sievierodonetsk）的砲擊太過劇烈，導致當地難以計算死傷人數及損害程度，「情勢已經極度升級。」

目擊者描述，俄軍試圖包圍烏軍，北頓內茨克一個小時內被轟炸了200次。

烏克蘭地方官員表示，俄軍突襲北頓內茨克，兩軍在街頭交戰，導致電力及電信服務中斷。

俄軍強攻烏東戰略要城北頓內茨克（Sievierodonetsk），附近的巴克馬特（Bakhmut）民宅也受重創。（美聯社）

0715:俄狂轟戰略要城北頓內茨克 90％建築受損

俄狂轟戰略要城北頓內茨克

烏克蘭官員說，俄軍在設法圍攻戰略城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）未成後，持續猛攻，製造了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所謂「難以形容的棘手狀況」。他說，俄羅斯砲火不斷，摧毀了當地關鍵的基礎設施，並損壞了 90%建築物。

據半島電視台（Al Jazeera）報導，澤倫斯基說，俄軍根本不顧是否造成死傷，對他們來說，占領北頓內茨克是首要任務。而當地狀況不斷惡化，令人擔憂北頓內茨克可能步上亞速海戰略要城馬立波（Mariupol）的後塵，成為下一個淪陷的城市。