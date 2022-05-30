日本傑尼斯天團「SMAP」於2016年底正式解散，團員們幾乎都約滿走人，僅剩「日劇天王」木村拓哉續留老東家，一度有揣測他將循前輩東山紀之的模式，轉約成為公司董事，但這些年此事尚未實踐，木村拓哉仍持續演藝工作，如今他的新戲因收視不佳，慘被斬集數，爆嬌妻工藤靜香因此對老公所屬的公司種種作為感到不滿，密謀幫木村拓哉脫離傑尼斯。

木村拓哉時隔2年回歸小螢幕，帶來新劇《邁向未來的10 Count》，不料過去曾是收視保證的他竟失靈，該劇自4月開播以來不但收視不如預期，第3、4集收視率跌至10%以下，5、6集雖然回升了些，但卻曾兩度收視率跌到剩個位數，遭外界狂酸「日劇天王」跌落神壇，最終電視台仍考量成果決定縮減集數，《邁向未來的10 Count》原定拍10集，如今確定被斬成9集，據日媒《週刊實話》報導，工藤靜香因此動怒，認為傑尼斯沒有好好保護木村拓哉，讓他承受這般恥辱，目前正設法讓老公脫離公司。

另一方面，「嵐」成員二宮和也，也在差不多的時節推出新劇《捍衛家園》，但狀態一路良好，平均收視率達12.17%，在所有春季日劇中居冠，傳出業內人士盛讚二宮和也的演技徹底贏過前輩木村拓哉，雖然「嵐」長期休團，但二宮和也仍持續活躍，還與師弟合作YouTube節目，並擔綱夯綜藝班底，外傳這動搖了傑尼斯公司內部認定的藝人地位，二宮和也取代木村拓哉成了「日劇天王」，公司接到幾部日劇、電影邀約，「都傾向把角色給二宮而不是木村」。

這些年的轉變，木村拓哉疑似早有感知，也不是他第一次傳出要離開傑尼斯，先前天王就曾大方公開吐露獨立發展的想法，報導指出，這次傳出木村拓哉明年正式動作，脫離傑尼斯的可信度很高，傳屆時會將經紀約交給老婆工藤靜香打理，而截至目前為止，木村拓哉夫妻倆都尚未對此消息做出回應。