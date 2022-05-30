滯留鋒明日接近台灣，氣象專家吳德榮表示，明天、周三全台各地有局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢，高溫略降3度。同時周五至周日端午連假3天的天氣出爐，高溫飆36度以上，注意午後山區及部分平地有雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，明（31日）滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1至3度，約33度，仍偏暖熱。周三（6月1日）清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。

吳德榮表示，周四起滯留鋒又漸北移，周四及周五到周日（2至5日）3天端午連假，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率，台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫35、36度以上，要防曬、防中暑。

至於今日天氣，吳德榮說，今（30日）台灣在暖氣團內，各地晴朗、高溫36度，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率。