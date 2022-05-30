針對藝人郭彥均臉書發文「很多孩子走了」風波，行政院長蘇貞昌昨(29日)指對資訊戰不能鬆懈。對此，媒體人羅友志昨在臉書曝光一份民進黨立委們過去的提案，內容指出「現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保護，更何況大多數事件難以求證，故難以判定是否為謠言還是真實的傳言」。羅對此質疑，「時空背景不同？給我個理由吧...」。

從羅友志曝光過去的民進黨立委們的該份提案，提案人為現任立委劉建國，連署人有包括前交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、蕭美琴等人。該份2013年的提案案由寫下，「社會秩序維護法第六十三條條文」處罰事由有「散佈謠言，足以影響公共安寧者」，限制言論自由，應修正或刪除此部分條文之適用。

而該份提案說明指出，現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保護，更何況大多數事件難以求證，故難以判定是否為謠言還是真實的傳言」，是故亦應一併刪除之。

羅友志對此寫下，「時空背景不同？傳染病防治法？給我個理由吧...，很多孩子走了，甚至不是謠言！」對此有網友在其臉書貼文留言表示，「借我說個笑話：『人民有免於恐懼的自由』」、「有損黨顏面的，一律不受言論自由保障吧」、「凡走過必留痕跡。今非昔比，顏色對了就對了」、「昨是今非的例子多不勝舉」。