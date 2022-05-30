上月新北市中和一名2歲男童染疫後重症，搶救6天仍不幸病逝，為這波疫情首位病歿的孩子。昨日男童父親在臉書上PO文，表示事發當天兒子出現高燒、抽搐等狀況，他和太太兩人拚了命打電話向119、1922、消防局、衛生單位求援，好不容易打通新北消防局，對方卻又要回頭向衛生局確認，等待81分鐘才等到車，他質疑「消失的81分鐘發生什麼事情？」他盼政府還原真相，希望不要再讓其他孩子遇上同樣的遭遇。

男童父親昨（29）日於個人臉書指出，兒子是這波疫情中第一例重症離世的兒童，不只是一個遲遲等不到救護車錯失救治黃金時間的新聞悲劇而已，「他也是我和太太的心肝寶貝、我們的全世界。」為了知道真相，他已將公開資料申請書寄送到新北市政府、衛福部疾管署，希望可藉由大家關注，幫助他們得到真相，好了解事發當天的處置到底出了什麼問題。

男童父親沉重地說，「我永遠忘不掉4月14日當天，我確診人在新竹隔離，只能隔著視訊看著同樣高燒、身體已承受不住的太太手足無措的模樣，孩子發高燒，出現全身僵硬、抽搐，痛到哀號，甚至一度失去呼吸，我和太太分隔兩地，拚了命打電話向政府求救，但各衛生單位都打不通，打1922只能記錄、轉達，打消防局又必須回頭向衛生局確認。」

男童父親說，兒子確診後高燒不退，病情短且迅速惡化，回想整個送醫流程，像是唯一的希望被點燃好幾次，又被澆熄好幾次，實在太無助，「也讓身為爸爸的我很不甘心，充滿自責，每天都承受撕心裂肺的疼痛。」前後後4通撥給119的電話，81分鐘才等到車，「是我們夫妻人生中最漫長的一段時間。」

男童父親表示，事發當天全國確診人數為874例，新北市則是360例，遠低於現在的程度，質疑為什麼119要花這麼久的時間聯絡新北市衛生局協調收治醫院，中間到底發生了什麼事？為什麼讓孩子等上81分鐘才坐上救護車，91分鐘才到達醫院？他盼相關單位能給他們真相，「消失的81分鐘發生什麼事情？1922扮演的角色是什麼？為什麼消防局沒有辦法即時派車？還要找衛生局協助緊急就醫？」

男童父親說，希望事發當天他們前後多次聯繫119、1922及衛生單位的通聯記錄可以被還原，同時盼望政府機關之間的橫向聯繫、處置流程等，可以被公開，「給我們一個真相，也給這個制度一個檢討和改變的機會，不要再讓其他孩子遇上同樣的遭遇。」