針對藝人郭彥均「很多孩子走了」的臉書貼文，引發風波，行政院長蘇貞昌28日表示，這種不實內容相近類似，都由相關團體明顯操作痕跡，非常不宜，「我們會加以究責查辦」，結果引發大批網友反轟「孩子死得還不算多？」力挺這是言論自由，使得蘇昨(29日)不得不改口，並非針對任何個人。對此，國民黨智庫執行長柯志恩昨在臉書直言，「一個事件，政府發言內容的比重及角度，和人民的距離真的太遙遠了」。

為什麼「郭彥均事件」越演越烈？柯志恩在臉書談到，面對一連串快篩不足，家長冒雨帶孩兒排隊打疫苗，民怨已經四起的狀況下，一位藝人用「對話截圖」來表達對染疫兒童及醫療人員的不捨，執政黨在這事件中，最看重的竟是那張截圖，如行政院發言人羅秉成所述「平台上散播的假訊息，有系統性、組織性的資訊操弄作為，危害社會治安」，而民眾感受的是「10位孩子的生命算少嗎？講真話也要被法辦嗎？」一個事件，政府發言內容的比重及角度，和人民的距離真的太遙遠了。

防疫當前，柯志恩認為，錯誤訊息當然要澄清，如果造成社會動亂當然要法辦，只是這個標準誰來認定？「過去幾年，擁有綠色血統的民代名嘴甚至名醫，講了那麼多不實的大內宣言論，怎不見政府跳出來澄清，更遑論選舉期間，在野黨候選人的臉書留言，誰沒有被一堆羅秉成所述的『圖文雷同相近，同時同步投放的造假訊息』所攻擊」。

柯志恩進一步說，今天站出來說要法辦假訊息，到底能說服誰啊？更別說在關切我們幼童感染致死的當下，咱們政府到底有沒有劃錯重點，還是「維護防疫優等生」的名號是唯一重點？有政府，但會不會做事，大家在隊排等待中，自然會知道答案。