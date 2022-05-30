法國足壇周日出現一場嚴重的球迷暴動，法甲名門聖艾蒂安競技在保級戰敗給了法乙的歐塞爾青年。聖艾蒂安是堂堂10屆法甲聯賽冠軍，球迷無法忍受這種屈辱，一些憤怒的觀眾竟衝入球場內，或是在觀眾席對球員投擲信號彈，現場煙霧瀰漫，球員在一片大混亂之中緊急撤離。

St Étienne fans lose the plot following relegation to Ligue 2. (🎥 @Site_Evect) pic.twitter.com/VDm0J5iBR6 — Get French Football News (@GFFN) May 29, 2022

兩支球隊在第一戰踢成1比1和局，第二戰回到聖艾蒂安競技主場，仍是踢成1比1，因此進入最後的PK大戰。聖艾蒂安首位上陣的布德布茲（Ryad Boudebouz）射門遭到對方守門員里昂（Donovan Leon）擋下，最後就以這一球輸掉PK戰，中斷連續18年留在法甲的紀錄。

歐塞爾青年暌違10年重返法甲，還沒來得及慶祝升級就遭到憤怒的球迷襲擊，這些球迷同時攻擊雙方的球員。現場出動了鎮暴警察，聖艾蒂安本季踢得很爛，他們的球迷已經多次惹下麻煩，驚動法國政府，去年10月還被下令「閉門比賽」阻止球迷進場。

前途未卜的聖艾蒂安賽後發布聲明，表示會盡力在法乙存活下去，他們眼前還面對著財務困境，外界預測最後會由美國老闆布利澤（David Blitzer）收購。也有看不下去的網友在推特批評，聖艾蒂安的球迷太沒品了，他們不僅該被踢出法甲，甚至沒資格留在法國足壇。