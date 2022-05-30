知名直播主連千毅於本月7日晚間直播時突失控暴走，粗口飆罵辣妹班底長瀨昆妮，不僅將她罵到哭，最後甚至叫她走人，讓看到這幕的網友們也紛紛留言替她抱不平，即使事後連千毅想裝沒事繼續與她合作直播，卻慘遭長瀨昆妮3度放鴿子。但沒想到消失半個月的她，卻突然現身29日的直播並大跳艷舞，引起網友的熱烈討論。

連千毅自從因「勾惡事件」在直播時失控飆罵「日文女神」長瀨昆妮後，一度受到眾人撻伐，認為他不該遷怒旁人，紛紛替長瀨昆妮抱不平，而連千毅則表示其實他們私底下本來就是這樣互動，長瀨昆妮隔天也會繼續直播工作，打算息事寧人，沒想到卻遭到長瀨昆妮放鴿子，之後連千毅再開2次直播都不見長瀨昆妮的身影，讓不少人懷疑兩人正式決裂。

長瀨昆妮還在21日突然於IG上發文表示「有些事無法單一去決定，公司安排的直播工作也需要去完成，未來不管是哪個方向，還請大家多多支持與指教」，隨後又在28日於限時動態少引用蔡康永的名言「不想做的事可以拒絕」令網友猜測兩人關係回不去了。不過，連千毅於當晚8點的直播活動中，長瀨昆妮卻一如往常的穿著超深V貼身洋裝與連千毅再度合體，甚至在直播裡大跳性感熱舞，讓外界看得霧裡看花。

事實上，連千毅日前遭長瀨昆妮放鳥後，為了能持續吸引人氣，竟盜用「最強奶媽」謝薇安的照片，還表示這位身材火辣的女生就是他的助理「牙牙小姐」，但沒想到遭到眼尖的網友認出打臉，謝薇安也立即在IG連發限時動態，直接點名連千毅嗆「有什麼毛病？」、「是要我牙起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕」、「我不是你家小編」而引發爭議。