彰化一名人妻今年1月間目擊丈夫在街頭與另名女子擁吻，怒拍下照片向2人控告求償侵害配偶權。彰化地院審結，認2人的行為已嚴重侵害配偶權，須連帶賠償60萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張與劉男自2015年間結婚，育有2名未成年子女，但劉男自2020年間數度出軌，不顧家庭，還於今年1月間與盧姓女子在雲林街頭當街親吻，使她承受巨大的精神壓力，遂向2人提告求償精神撫慰金。

對此，盧女辯稱，她與劉男正在同居，劉男說已與妻子無感情，才會在劉男離婚前就交往，稱，「有無性行為或親密到什麼程度，你們查到哪裡就那裡。」；劉男則稱，妻子偷看他的手機才拿到證據，也承認已與盧女交往1年。

彰化地院法官勘驗證據，發現劉男曾證稱，他仍與盧女在一起，希望妻子能成全他等語，認定劉男與盧女均堅持要繼續交往，足以破壞人妻與劉男的婚姻權利，已符合民法第184條第1項及同法第185條第1項的要件，認為求償有理，審酌雙方社經地位後，判2人須連帶賠償60萬元為適當，可上訴。