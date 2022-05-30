1名女網友在《爆怨公社》抱怨，她日前買了一個掃地機器人，原以為她可以不再打掃家裡，怎料該掃地機器人卻常常卡死在每一個傢俱的縫隙中，讓她不禁搖頭喊：「是買到智障型的嗎」、「還是這玩意前世是貓」，貼文一出，引起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，日前她購買了一個掃地機器人，想減輕做家事的負擔，以為從此不用再自己掃地，不料她每天都能在不同的位置找到卡住的掃地機器人，像是廚櫃下、冰箱下、書櫃下等，各個傢俱縫隙都能找到掛機的掃地機器人，讓她直呼：「是買到智障型掃地機器人吧，還是這玩意前世是貓？」

文章一曝光，網友們紛紛在下方留言：「迷路了」、「我家的也是我還把冰箱下面擋起來」、「不錯，像貓一樣的靈魂，陪你玩」、「常常給我卡在鞋櫃下面或者是冰箱底下」、「他有自己的想法，自己的路要走，你不要管他，放養吧」、「我也是常要救它，沒救就一直叫」、「整天都想叛逃的掃地機器人」。

也有人教原PO正確使用掃機器人：「縫隙太小的就用鐵版或木板封住，如果比較高的那就再墊高，電風扇放桌上，地上不能有橡皮筋，我家都是這樣做的，完全不會停在某處」、「我是過來人，家裡不夠大，太多雜物，真的不要買掃地機器人」。