女星李妍瑾（臉書名稱李妍憬）個性大剌剌，談話風格辛辣、敢言，未料，李妍瑾今（30日）凌晨突發文向有「網紅推手」封號的AV導演圤智雨喊話：「如果當A片女優的話，戲引子 圤智雨你要不要拍我」，引發網熱議，不過就有人質疑「當女優，妳的聲音就不行啊」，也釣出李妍瑾留言回應了。

李妍瑾今凌晨突在臉書發文，向有「網紅推手」封號的AV導演圤智雨喊話：「如果當A片女優的話，戲引子 圤智雨你要不要拍我，如果你不拍我就給別人拍！爽～導演都很奇怪 這是個導演的打賭」，網友看到李妍瑾深夜的驚人PO文，紛紛直呼不敢置信，但有網友則質疑：「當女優，妳的聲音就不行啊」，釣出李妍瑾回嗆：「你沒聽過」。

李妍瑾臉書全文。（圖／取材自李妍憬臉書）

AV導演圤智雨有「網紅推手」封號，他曾找網紅鄧佳華拍攝成人片《華根初上》，也因分析AV圈時事而打開知名度，至於李妍瑾毛遂自薦，圤智雨稍早則在臉書回應：「好呀，但現實考量的問題是，誰出得起妳的片酬？以及，男優是誰？」

37歲李妍瑾是選美出身，是2005年世界華裔美后亞軍，還被封為美腿小姐，外型亮麗的李妍瑾以選美佳麗之姿進入演藝圈，保養有術的李妍瑾維持身高172公分、體重53公斤的好身材，而向來作風大膽、來不吝拍攝性感照的她，這回發文是開玩笑還是真有意要進AV界，仍待李妍瑾進一步說明。