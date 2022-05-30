本土疫情遍地烽火，台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅表示，自己曾近距離接觸確診者高達7次，都順利地躲過病毒，他提醒許多人可能是無症狀感染者，外出要確保自己不會感染，除佩戴口罩外，最好要隨身攜帶酒精擦，也要盡量避免坐公共場所的椅子，才不會把病毒帶回家。

許秉毅今（30）日於個人臉書粉專指出，這波疫情處於高原期，每日新增確診人數逾8萬多例，周遭的親朋好友都陸續確診，他提醒大家要注意，現在每天都可能會接觸到沒有明顯症狀的確診者，或遭新冠病毒汙染的環境。

許秉毅表示，疫情期間，外出除了佩戴口罩外，最好能隨身攜帶酒精擦，只要身體會接觸超過30分鐘以上的地方，就用酒精擦消毒；搭乘公車或捷運時，也可用酒精擦擦拭手把。另外，儘量避免坐公共場所的椅子，因可能會讓衣服沾染到病毒，而把病毒帶回家。

許秉毅說，自己近2個月已近距離接觸到確診者7次，如曾經面對面替2名照胃鏡的確診病患看診、接觸1名染疫護理師、1名確診住院病患、1名染疫病患家屬，及2名門診確診病人。其中1名照胃鏡的病患，到醫院門診主訴自己肚子不舒服，做胃鏡等檢查前，替他做例行快篩卻驗出兩條線。

許秉毅提醒，許多確診者幾乎沒有任何症狀，屬於無症狀感染者，自己都是在接觸後，才被告知對方是確診者，他呼籲外出一定要提高警覺，即便接觸者沒有任何症狀，仍可能是確診者。