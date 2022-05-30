王心凌男孩、女孩通通站出來！《乘風破浪》第三季上週開播，王心凌穿著制服、綁上招牌馬尾，一首《愛你》滿滿回憶殺襲來，讓七八年級生一同捲入青春漩渦，粉絲們紛紛秀出跟著唱跳的影片「yoyoyoyo Cyndi」刷一排，高呼「我們只是老了不是死了」。

昔日的甜心教主，儘管39歲了還是那樣青春活力、魅力依舊，這首18年前的成名曲，喚醒大家的青春記憶，更讓她重新翻紅。不只過去演出的偶像劇翻出來，連合作對象如張棟樑、王少偉也跟著上熱搜。

王心凌自2003年出道，也唱了不少膾炙人口的夯曲，陪伴了七八年級生長大，別只會「情話多說一點，想我就多看一眼～」，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出Cyndi baby這19年來最熱門的的十大夯曲，KTV直接點一排唱起來！

10《彩虹的微笑》

隨著王心凌回歸的還有一系列「愛與勇氣」的台灣偶像劇們，像是一同演出《微笑PASTA》的微笑王子張棟樑，也一起衝上熱搜。40歲的他也浮出水面「謝謝大家想念」，清瘦臉型更顯帥氣，多了些成熟的男人味。

而兩人合組的「烏龜CP」可愛逗趣，又讓大家忍不住翻出來來回味再三，片尾曲《北極星的眼淚》和片頭曲《彩虹的微笑》分別是由男女主角演唱，後者改編自1977年美國歌手琳達·羅什塔的作品《It's So Easy》，傳唱度超高，點歌絕不能忘了這首！

9《睫毛彎彎》

只有王心凌可以超越王心凌！繼《愛你》、《Honey》之後，她再推出《睫毛彎彎》成為KTV必點嗨歌，差不多是前奏猜歌一秒必答的程度，整首歌曲中國風結合雷鬼編曲，打造出一首很有節奏，每一下都敲擊你心底的甜美輕舞曲。

《睫毛彎彎》找來當時還沒出道的曹格譜曲，揣摩出「暗戀」的心情，歌詞中那些一見鍾情、男女相遇到相戀，加上王心凌成熟的氣音唱功，是歌曲成功關鍵之一，MV中孔雀編舞更是讓人眼睛一亮，不僅成為當年度十大金曲，至今仍是難以超越的經典之作。

8《那年夏天寧靜的海》

那時如日中天的王心凌，才剛站穩小天后位置，卻因經紀糾紛讓被迫停工，延宕了一年多終於在2007年發行第五張專輯《Magic Cyndi》，這是她首次嘗試轉型，逐漸從清純少女走向輕熟女，實唱起抒情歌來也別有一番味道。

其中第二波主打《那年夏天寧靜的海》堪稱是失戀療傷神曲，以高超的轉音技巧和哭腔變化，唱出對逝去愛情的悼念和不捨，也成為她最為人所知的情歌代表。這首歌的MV也收錄了阮經天的青澀模樣，兩人在海邊撕心裂肺的愛情，真的是忍不住邊看邊哭啊！

7 《劈你的雷正在路上》

王心凌過去因為被傳出介入姚元浩、隋棠交往，成為感情世界中的小三，備受網路輿論攻擊，而經過那段時間的沉澱後，她推出《劈你的雷正在路上》，歌詞中「因為他說了『這句話』誰被黑」、「說得天花亂墜」，「誰是誰」更因為音似「隋」，引起網友討論是否暗指隋棠，歌曲背後的詞意更讓人玩味。

而《劈你的雷正在路上》是王心凌熟悉的輕快俏皮歌曲，雷鬼吉他、西部牛仔口哨音貫穿全曲，加上與藍波老師再度創造「手指放電舞」，把Cindi的輕巧、可愛爽快感更為凸顯，看似一首洗腦歌曲，歌詞、MV意境都很有梗啊～

6《大眠》

「感謝他把我，當成傻子，每天都哄我，上當一次」，一路走來情路並不那麼順遂的王心凌，《大眠》這首歌是王心凌出道10多年的作品，她曾說「歌詞很走心，是我的曾經」，過去她愛得很投入，卻也傷的深，走過之後，誰都沒有輸贏。

《大眠》找來劉冠廷演出對手戲，MV劇情描述愛人們在愛裡的執迷與沉溺，逃命鴛鴦歷經愛情裡的掙扎、相互囚禁和遲疑與猶豫，真實與假象的切換，就像看不清捉摸不定的愛情，「偶像劇女王」和金鐘男配角的演技互尬，成人式的戀愛不同於過去王心凌甜美的純愛風，也讓她挑戰了最痛徹心扉的強烈情緒哭戲。

5《當你》

2003年偶像劇《西街少年》熱播全台瘋狂，不只5566登上巔峰、Sweety嶄露頭角，飾演援交女郎「沈銀荷」的王心凌也帶著插曲《當你》一炮而紅，成為她第一首成名曲，至今還是KTV必點曲之一。她在MV中和許孟哲騎著腳踏車穿越大街小巷，從此奠定她「純愛青春」的形象。

其實這首歌是當時還沒出道的林俊傑幫王心凌量身打造的歌曲，原先收錄在第一張專輯裡第三波主打，不過專輯銷量不如預期，王心凌更一度認為自己不適合當歌手。還好有這首歌把她捧紅，才有後來的甜心教主，可說是沒有《當你》就沒有王心凌！

4《女孩們 GIRLS》

楊丞琳和王心凌是當年台灣歌壇的兩大教主，歌迷更曾經為她們分派鬥來鬥去、討厭彼此，不過她們現在可是超好姊妹，不只一次公開「曬恩愛」外，楊丞琳也數度邀請王心凌擔任演唱會嘉賓，一起演唱陪伴大家長大的歌曲！

昔日的「可愛教主」和「甜蜜教主」去年首度推出合作曲《女孩們 GIRLS》，顛覆過去可可愛愛的形象，重新詮釋屬於女人的價值和姿態，象徵從女孩到女人，都有王心凌和楊丞琳一起。這是王心凌第一次跟女星合作一起唱歌跳舞，她在練習時數度忘記這是雙人團體，常常走著走著就默默站上C位。

3《心靈的冒險》

由金曲製作人陳珊妮二度為王心凌操刀，2021年的《心靈的冒險》是一首輕快舞曲，在過去兩年，全球被疫情打亂日常生活，許多地方沒能去成，透過王心凌甜美、輕透嗓音，帶著大家跨出「心靈」的界限到處去冒險，飛到美國、巴黎、日本一起環遊世界。

Bon Voyage！這首在大家不能出國時出現的歌曲，王心凌在MV中透過「心靈」神遊各國，在有限的空間中一下要飛到歐洲、一下要飛到東南亞，每個國家、每個想做的事，都是王心凌曾經去過也嚮往能再次到訪的地方，輕電音的節奏結合想像，快跟著「心靈」一起出國吧！

2《心電心》

王心凌的經典舞曲不能錯過《心電心》！這首歌改編自日本「橘子新樂園」的《以心電信》，是她首次嘗試作詞，節奏輕快活潑，ㄧ聽就能記住，搭配藍波老師量身打造的舞蹈，從幼幼班到高中生都可以跟著馬上跳起來～

不過除了心凌寶貝光環，這首歌時隔11年又意外翻紅，YouTuber「阿月123」將蔡英文在總統府的公開談話影片，以及2020年總統大選政見會的片段剪接，打造「小英版心電心」，宛若小英親身演唱，讓網友一度崩潰：「回憶都變蔡英文啦！」

1《愛你》

如果說《當你》是王心凌萌芽的起點，《愛你》就是讓花苞綻放的剎那！獨特的雷鬼嘻哈風，加上王少偉輕快的RAP開啟序幕，她穿著制服、綁上俏皮馬尾邊唱邊跳，甜美又可愛，直接帶起演藝圈一股制服風潮，也讓「制服＋舞群」的唱跳風格成為她的代名詞。

那時候大街小巷人人都會哼一段「愛你」，難怪《浪姐3》舞台一出現，七八年級一秒就淪陷，青春回憶殺逆襲全亞洲，王心凌男孩都守在電視機前跟著唱唱跳跳，瘋狂呼喊「Cyndi baby」。歌還是舊的好，人還是老的好，我們唱的是青春、是回憶啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月27日至2022年05月26日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王心凌經典作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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