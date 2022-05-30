玉山金(2884)在周線連3黑之後，上周在外資回補下，周線收小紅。玉山金控首季自結淨收益135.5億元，稅後淨利43.3億元；金控每股稅後盈餘(EPS) 0.32元、股東權益報酬率(ROE)8.86%、資產報酬率(ROA)0.53%。玉山銀行董事長黃男州表示，玉山邁入第4個10年目標要成為「亞洲的玉山」，除籌設中的泰國曼谷、越南胡志明代表人辦事處，金管會並已核准設立日本福岡分行，為今年國內銀行申設海外分行之首例。

玉山金首季放款增量592億元，餘額較去年同期成長13.0%；海外分行、子行放款也漸進成長，外幣放款較去年同期增加20.8%。營運規模穩健發展，玉山同時展現良好的風險控管能力，資產品質優良，首季逾期放款比率(NPL)為0.15%，備抵呆帳覆蓋率811.4%。首季淨手續費收入51.7億元，較去年同期略減少1.9%，主因第1季金融市場震盪較大，影響財富管理業務，但企業金融手續費收入成長達36%，主要為國際聯貸及主辦國內綠能專案融資手續費收入貢獻。

截至2022第1季為止，玉山各類永續相關授信金額3,156億元，佔企金放款總餘額36%。玉山領先同業發行零碳信用卡，累計2021年已達402萬張，全國第1，近期更推出無實體信用卡「玉山數位e卡」，為台灣首家通過萬事達數位優先卡計劃的銀行，減少每張實體卡片製作所產生約900公克的碳排放量，結合綠色刷卡消費優惠活動，鼓勵卡友落實環境永續。玉山與全家便利商店以及PChome集團共同打造的電子支付「全盈+PAY」已正式上線，是全台第一家同時擁有實體零售、金融銀行、網路電商產業背景所組成的專營電子支付機構，攜手打造支付生態圈。