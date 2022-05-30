美國迎來「陣亡將士紀念日」周末長假，和往年一樣，數千萬美國人在這個宣告夏季到來的假期開車出遊，但今年的汽油價格卻高得令人遊興大減。

根據美國汽車協會（AAA）公布的最新數據，周日美國汽油平均價格升至每加侖4.61美元，再創歷史新高。在整個周末，美國汽油平均價格大多維持在約4.60美元，但在周日上午突破了這個重大關卡，與去年同期相比大漲約50%。

即使經通膨調整後的實質汽油價格也是非常高。根據美國能源情報（EIA）數據，在今年的陣亡將士紀念日假期，美國實質汽油價格創下2012年同期以來新高。

美國的實質汽油價格在2008年6月創下歷史新高，當時為每加侖5.38美元。

自今年2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國的汽油價格已經飆升30%，今年以來則已上漲近60%。

汽油價格大漲，意味著汽車每加一次油，美國人可能就得付出3位數的油價，也反映出美國煉廠的生產難以應付現在所需的汽油、航空燃油和柴油。日前加州的汽油價格已經突破每加侖6美元大關，迫使加州州長紐森提議退還汽油稅，以減輕居民生活成本飛漲的痛苦。

儘管油價居高不下，但AAA估算這個周末長假仍有約3490萬人駕車出遊，較去年成長4.6%。根據GasBuddy調查，高達70%的受訪者表示其夏季出遊計畫受到這個創下歷史新高的汽油價格影響。

目前美國所有州的普通汽油平均價格都已經漲破每加侖4美元。根據EIA數據，墨西哥灣沿岸的汽油價格最便宜，平均為每加侖4.16美元，而西岸的平均汽油價格現在來到每加侖5.36美元。