藝人郭彥均臉書一句「很多孩子走了」掀起政治風波，行政院長蘇貞昌日前更稱要加以究責查辦。國民黨前立委蔡正元感嘆說，當美國總統拜登（Joe Biden）的「毛孩子」過世時，總統蔡英文還發文哀悼，但有人說台灣孩子過世時卻要被查辦。

郭彥均日前在臉書發文，除了力挺在第一線辛勤防疫的醫護，也貼出自稱是醫護友人對話截圖說，很多孩子這樣走了，引起是否屬不實消息的風波。蘇貞昌日前受訪時則回應，認為有很明顯的操作痕跡，引起社會恐慌大可不必，會加以究責查辦，卻反遭網友開嗆打壓言論自由；昨（29）日蘇貞昌因此再表示，身處認知作戰最前線，保護孩子、國人的健康及社會安定同等重要，對於資訊戰都不能鬆懈，不是針對任何個人。

蔡正元昨日在臉書表示，拜登的「毛孩子」走了，蔡英文曾發文哀悼；台灣的孩子走了，卻要查辦「說很多孩子」的人，讓他氣罵很多可惡的大官還沒走、很多顛倒是非的綠媒還沒走、很多不知人間疾苦的官員還沒走、很多當初說不必戴口罩的官員還沒走、很多曾說快篩有偽陰性的官員還沒走，還有很多走狗還沒走。

拜登愛犬「冠軍」（Champ）在去年6月過世，蔡英文得知後曾在底下回文說「同為動物的愛好者，為您失去所愛感到難過」，但當時台灣正爆發一波新冠肺炎疫情，且已有超過500人身亡，蔡英文後來雖有為該波疫情致歉，但因「不夠及時」，遭網友怒批「台灣500人的命難道不如一隻美國狗？」