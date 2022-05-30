新冠疫情衝擊導致全球出現嚴重晶片荒，從消費性電子產品到汽車行業無一倖免，許多晶片廠尋求擴產、擴廠滿足需求，然而隨著消費者需求放緩，晶片業也面臨庫存暴增的危機，有專家警告，下半年或明年初就會出現激烈的庫存修正狀況，衝擊的程度可能大於2016及2019年低潮期。

英國科技媒體The Register報導，研調機構Jefferies Group發布報告點出，受到重複下單、半導體行業過熱及通貨膨脹等因素影響，晶片業可能會在今年下半年或2023年初出現激烈的庫存修正。

該機構也指出，今年第一季個人電腦與智慧型手機的出貨量比過去兩年都要溫和，這也導致電腦品牌廠商的庫存量持續增加，包括戴爾、惠普、宏碁、華碩及聯想去年12月的庫存為52.7天，到今年3月已升至62.1天，預計第四季會達到70天以上。

不僅如此，代工廠的庫存水位也持續增加，製造商的庫存已經連續六季上升，已經從去年12月的62.7天增加至3月的66.8天，預計第四季將增加至80天，這個數字比2019年的高峰增長30%，Jefferies認為這是晶片業的重要警訊。

Jefferies做出總結，先前晶片大缺貨造成重複下單和過熱的狀況，進入疫情後期，消費者對設備的需求大幅縮減，接下來庫存的調整可能會非常劇烈，許多業者調降獲利與營運狀況的程度，也許會大於2016年、2019年的晶片低潮。

半導體產業資深分析師Richard Gordon先前也曾表示，晶片業已經過了缺貨的高峰期，已經聽說廠商出現訂單被取消的消息，半導體產業似乎處在下降的趨勢，並從供不應求轉為供過於求，這也成為該行業的挑戰。