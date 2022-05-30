「新北水岸青輕騎」系列活動將於6月5日截止報名，騎乘活動也將於6月12日結束，為鼓勵民眾參與，新北市高灘處祭出好禮再加碼，將抽出10名無限卡的幸運得主，可享在1年內不限次數於新北市河濱自行車租借站免費借用自行車。

水利局指出，新北市有全國最長的河濱210公里自行車道，為讓全民體驗輕鬆踩踏樂趣，高灘處舉辦「新北水岸青輕騎」活動，精選「淡水河岸青輕騎、大漢名畫青輕騎、新店擺渡青輕騎、汐止風華青輕騎、大都會熊猴森青輕騎」等5條自行車道路線，邀請民眾一起來騎車。

青輕騎自行騎乘活動報名期間自即日起至6月5日，民眾只要在今年5月15日至6月12日期間，完成任何1條路線騎乘，並依指定任務拍照打卡，就能獲得好禮及證書，完成路線愈多，贈禮愈多。讓大家在享受水岸騎乘的快樂之餘，還能挑戰收集5種不同的完騎好禮。

高灘處更祭出加碼好禮，於活動結束後，各條騎乘路線都將抽出2名，共抽10名幸運得主，可獲得「無限卡」，享1年內於新北市河濱自行車租借站免費借用自行車，不限次數暢「騎」河濱。

本次活動另個特色是從報名、路線導航、拍照打卡到完騎，全程都使用手機App作業，讓您隨時隨地與親朋好友分享即時位置與騎乘心情，為生活增添更多樂趣。