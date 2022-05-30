到底籃網總教練納許做了什麼，才會讓籃網教練團陸續走掉這麼多人呢？根據《紐約時報》資深記者史坦30日爆料，由於籃網目前助教短約，目前已經鎖定湖人助教菲爾哈迪，因為他除了擁有豐富助教經驗，更跟厄文之間的關係不錯。

史坦表示，籃網教練團最近頻頻走人，包含工作6年之久的球員發展主管亞當哈靈頓，以及史陶德邁爾、范德普爾等助教，籃網當然需要趕緊找來其他輔佐納許的人選，除了考慮找菲爾哈迪來當助教，籃網也看上了前黃蜂總教練波雷戈。

現年50歲的菲爾哈迪，過去當過騎士、暴龍等隊助教，目前是湖人助教與球員發展顧問，更在騎士、暴龍與湖人等隊都曾幫助球隊奪下總冠軍，不過近年他逐漸希望自己可以扛下總教練位置，而不是繼續擔任球隊輔佐與助理教練的工作。

「我已經準備好執教屬於我的球隊，」菲爾哈迪先前受訪表示，「我對輸球不感興趣，也對重建沒有興趣，我想要執教一支具有競爭力的球隊，這對我很重要。我很樂意帶領具有天賦的年輕球員，且創造球隊文化，可是我最在乎的還是贏球。」