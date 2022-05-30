長榮(2603)今天召開股東會，不過，被弟弟派拿下的長榮國際會前發出聲明，表示指派出席股東常會的代表人律師吳祝春，將針對辦理現金減資退還股款案呼籲長榮海運股東一起投下反對票。

長榮國際表示，長榮海運如果認為現階段的資本充足，要回收股票，也應該實施「庫藏股」，也就是公司用自己的資金買回自家公司流通在外的股票，這樣才是真心照顧股東，讓股東有權可以決定自己的股票應該如何處理，而不是透過史無前例的現金減資6成、每股返還6元現金給股東的做法，表面上看起來是給股東錢，但其實股東領回原本屬於自己權益的錢，卻也傷及股東權益，尤其對持股不多的小股東而言，一口氣減資6成，更是徒增諸多不便與困擾。

長榮國際指出，目前持有長榮海運股票1～5張的小股東人數約26萬人，合計約持有51.6萬張股票，亦即平均每位小股東僅持有1.98張股票，一旦減資6成，最保守估計恐怕都可能有13萬以上的小股東將變成持股不足1張的情況，對小股東在市場的交易、行使股東權利都非常不利。

長榮國際認為，依據「永豐金證券股份有限公司等包銷長榮海運股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債詢價圈購處理辦法公告」顯示，在110年5月，長榮海運在公司營運業績非常好、明知有大幅度獲利的情況下，仍然選擇開啟募資，然後在111年就要利用現金減資退還股款給股東，已經參與購買長榮海運可轉換公司債的大股東，有沒有可能藉此獲得免稅取回現金的龐大利益？之後有沒有可能再透過可轉債取得股份，進而增加持股數而分配原屬於所有股東的利益？根據「集保戶股權分散表」的資料顯示，目前持有長榮海運股票達1,000張以上的大股東人數明顯增加，持股比例接近60％。在有可轉債的情況下，經營團隊規劃的減資案其實不夠清楚。

此外，長榮國際要求長榮海運的專業經理人團隊，針對未來的財務規畫方案做出清楚的說明，以具體落實上市公司經營創造利潤、照顧員工與照顧股東理念，尤其應避免因經營權爭議而對股東有太多的算計。目前有些公司操作減資再增資、私募或轉換股份的財務方案，使得特定大股東、原來的經營團隊或其他有意爭取公司經營權之人，可藉此對該公司享有更大的控制權，以及取得更高的分享比例，但這樣的作法無疑是強烈損害小股東的權益，因為減資後可能使股價更高，一般股東要再參與認股或從市場購買股票的能力也相對不足，更是變相圖利大股東或其他具有高資產能力之人。