藝人郭彥均臉書貼文「很多孩子走了」後，行政院長蘇貞昌說要查辦假訊息，不過前年蘇說屏東「信功」豬農支持萊豬，但遭對方否認，立委林為洲向警方告發蘇造謠，違反《社會秩序維護法》，去年底台北地方法院認定台北市警局中正一分局未「傳喚訊問」蘇就移送，移送違法、裁定不受理，警方未抗告，全案已確定。

這起案件導因，前年12月1日蘇在立法院內回應立委質詢表示，「 屏東豬農我非常熟，他們都非常支持我們。上禮拜我到屏東的信功豬 肉，他還是國民黨中常委，他很支持，我可以告訴你名字，信功豬肉 。」

蘇言論一出，信功董事長楊博仁接受本報訪問時，打臉蘇的說法表示，信功不可能贊同，更不支持且反對萊豬政策，「蘇揆的說法黑白講，我支持的是台灣豬肉外銷，蘇故意誤導，拖我下水，很不應該。 」

2020年12月4日反萊豬公投案領銜人、立委林為洲前往中正一分局告發蘇散布謠言，不過案件卻石沉大海。今年10月立委江啟臣在立院質疑，警方直到當時都沒傳喚蘇，司法不應有顏色差別。

去年底台北地院審理後認為，中正一分局任令社維法的2個月通知期經過，實質造成法院無從在法定2個月期限內通知蘇的可能，況且分局未訊問就違法移送，法官沒實質審理必要，裁定不受理。警未抗告而確定。