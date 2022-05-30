受到疫情影響，睽違兩年，眾所期盼的佛光山惠中寺「未來與希望」講座終於回歸實體舉辦。首場5月28日由重磅講師，集詩人、作家、畫家等多重角色於一身的美學家蔣勳登場，在講座「變」的主題中，分享2021年三級警戒期間，居於台東鄉間，探尋本心及為疫情祈福的歷程，並以對佛法、生命更深的體悟，安慰有緣眾生，在瘟疫流行的混亂之中，能不驚不怖不畏。

2022年佛光山惠中寺「未來與希望」講座，首場安排美學家蔣勳進行演講。(圖/佛光山惠中寺提供)

2021年5月16日，政府宣布進入三級警戒後，蔣勳在池上鄉萬安村龍仔尾一處老舊農舍獨處三個月，抄誦《金剛經》、繪畫、迴向。回首這段人生當中值得懷念的時光，身處大自然，重新以另一角度看世界，他在縱谷裡的晨霧暮雲演繹中，實實在在了解水、雲、雨是因果，是循環，從雲朵的瞬息萬變，體悟到人無需執著，「時間」也不只是人的概念，院子裡的蓮霧、芒果、龍眼，流浪貓，乃至大地萬物，都有自己的步調。進而創作了〈縱谷秋晴〉這幅畫，紀錄陪伴他的海岸山脈及溪水平原。

蔣勳分享2021年三級警戒期間，居於台東鄉間，探尋本心及為疫情祈福的歷程，並以對佛法、生命更深的體悟，安慰有緣眾生，在瘟疫流行的混亂之中，能不驚不怖不畏。(圖/佛光山惠中寺提供)

疫情的緊張，導致人們驚慌失措、謾罵攻擊，讓蔣勳想起了泰國清邁、寮國龍坡邦、緬甸帕敢，清晨僧侶列隊托缽乞食清淨祥和的畫面，也聯想到《金剛經》開頭『一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，世尊食時，著衣持缽，入舍衛大城乞食。於其城中，次第乞已，還至本處。飯食訖，收衣缽，洗足已，敷座而坐。』由此畫了另一幅〈還至本處〉，畫中一年輕一老兩位僧侶，象徵的其實是同一人歷經歲月的變化，顯示人隨時處於不斷變化之中，但仍要持平常心安住當下。

蔣勳表示，衣與缽就是穿衣吃飯，是生命的本質。講經說法之前著衣持缽，是佛陀留給人世間的第一個功課，隱喻不遠離人群，與眾生結緣，更是放下傲慢，察覺及破除我執的具體行動。而「還至本處」則直指本心，回到「生命的原點」。歷經生命中的艱辛、困擾與驚慌時，可以透過金剛經的「還至本處」，學習將自己帶回簡單的初心，將心定住。

對哲學與生命有諸多探討的《金剛經》，是許多人度過艱難時刻的依靠。蔣勳與《金剛經》結緣，是父親臨終前，奔赴加拿大的10小時航程中，誦持父親所送的經本，讀到「不驚不怖不畏」時，感受到莫大的安定力量，支撐第一次面臨死亡功課的他，並讚嘆非漢人的鳩羅摩什能將經文翻譯得這麼精準，尤其是「還至本處」的甚深寓意，更引領他閱讀《維摩詰經》等其他優美的經典。基於感念及好奇，蔣勳展開對於鳩羅摩什的研究，透過史書記載及親身走訪新疆，帶領聽眾走入時光隧道，認識鳩摩羅什精彩的一生及舍衛城的地理位置。

「孤獨是和自己在一起。」當多數人因隔離感到恐慌不安時，蔣勳感謝三級警戒，讓他有機會獨處，與不斷變化的自己對話，領悟生命的本質，並重新思索《金剛經》開頭被他忽略的一段話。三個月獨居時的繪畫創作於台東、台中、台北、台南巡迴展出，他許下衷心的祈願，6月12日展出結束時，疫情也已然平息。

佛光山中區總住持覺居法師(左)致贈講座紀念光碟予蔣勳(右)。(圖/佛光山惠中寺提供)

一連29場的「未來與希望」持續至6月25日，今年首次開放Zoom會議室，以服務無法在惠中寺YouTube頻道及臉書粉絲頁觀看的聽眾，首場講座吸引來自中國宜興、上海、江蘇、無錫、揚州、重慶、香港等地及馬來西亞、里斯本的聽眾進入會議室，一起汲取當代名師所感所悟的人生智慧，及所傳達的正向力量。