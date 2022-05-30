微星(2377)周線連2紅後，今早股價持續站穩季線之上，挑戰半年線反壓。微星「智慧型機器人AMR」近年發揮傲人研發及軟硬系統整合實力，以百萬公里哩程實測的技術能力來服務每一個客戶的需求，超前部署後疫情時代的智造商機，以SLAM技術基礎開發Wafer Cassette自動物料搬運系統（AMR-AMHS）並整合RFID的系統來達成24小時生產與自動化運輸需求；防疫消毒機器人則透過UVGI紫外線殺菌照射光能，分別對空氣中與物體表面病毒、細菌等微生物進行殺菌，實現場域全面淨化，為產業打造高效安全的營運環境。

台南市贏地創新育成基地於111年05月30日舉辦為期三週的 「智慧物聯網跨界整合新應用特展」，聚焦智慧醫療、智慧工廠、智能生活等領域，邀來茂德科技、微星科技、霍恩實業、棋苓、黑晶科技等5家知名台廠齊聚一堂，以聯展方式呈現先進AIoT 與IIOT技術整合應用，促進物聯網產業跨域交流。同時，本次活動開放民眾入場參觀物聯網時代下的創新產物，邀請全民共襄盛舉。

「茂德科技」透過自主研發設計各類感測器並結合AI視覺及定位技術整合，推出的AI智慧網路攝影機、廣域及區域型智能手錶。其中，AI智慧網路攝影機採用聯發科晶片，導入美國軍用等級DDS服務軟體技術，集高通量、低延遲與高資安等特性，為新世代網路攝影機開創新的里程碑。智能手錶具備GPS、WiFi及RSSI定位技術，透過CAT-M1/NB-IoT通訊，不需手機可獨立運作，實現高效人員安全與監測管理模式。

「霍恩實業」創立初期以代理銷售藥品、醫材為主，因應市場需求轉型成即時照護系統商，提供24小時全天候的即時關懷與照護系統。服務系統結合了：視訊健康諮詢(視訊門診)、即時照護關懷、居家服務、社區藥局送藥…等服務系統，提供最完善全方位智慧關懷照護解決方案。

「棋苓」已發展出人員與資產定位管理SaaS服務平台(Eleplo與Gpwear)，能加速導入人員與資產定位應用。其中，Eleplo SaaS (Software as a Service)平台服務，提供了區域型資產定位管理的服務，包括了：設備管理、3D室內定位地圖、多種警戒通報設定( Line notification、mail、APP推播..等)、禁區圍籬設定、數值警戒設定、報表匯出...等，也提供了便捷彈性的整合方式，不管是直接使用管理介面，或是將數據推送整合到廠商的既有系統，都能輕易整合。

「黑晶」為各企業打造客製化AIoT方案，從感測設備到雲端系統，除了提供眾多的通訊技術如Sigfox、NB-IoT、LTE-M、Cat1、LoRa、WiSUN，並提供雲端應用與人工智慧的開發。同時為了確保開發內容符合客戶預期，黑晶會提供概念驗證(Proof of concept)的微系統協助初步驗證。目前服務的案例包含工廠設備雲端監控、電子廚具維運系統、寵物/物流/無人機定位管理系統等。