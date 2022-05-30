繼萬海、陽明後，貨櫃三雄之首的長榮海運今日舉行股東會，對於小股東關心今年全球海運前景、運價會不會跌等問題，長榮海運總經理謝惠全以28個字，「陽光總在風雨後，淡季低點已度過，縱有通膨戰事擾、全年營收仍看好」，點出對全年海運市場仍舊充滿信心，且認為各國改採與病毒共存政策後，疫情衝擊將逐步降低。

謝惠全指出，現階段雖然有有俄烏戰爭、上海封城及通膨加劇等影響，但有了缺艙缺櫃的經驗，多數貨主為確保艙位，也都願意用較高運價簽訂新合約，目前運價仍較去年同期來得高，加上IMF四月發布的世界經濟展望報告(World Economic Outlook)對今年的經濟成長仍然維持正向預期，因此持續看好下半年表現。

至於上海封控，導致運價出現回檔狀況，謝惠全表示，近期已經止跌，且隨著上海陸續解封，供應鏈復工，預期貨量將恢復成長動能，加上美國線新約於5月生效，推估4月將是今年底部，5月開始反彈，到第3季或10月，營收將可再有一波反彈。

謝惠全認為，運價終究要回到供需，近期雖有中國清零政策，歐美經濟受通膨及升息影響，經濟增長或有所放緩，但「仍在正向發展的軌道上」。且就供給面來看，目前疫情反覆、塞港嚴重及碼頭作業效率不佳仍舊無解，市場有效運力仍是不足。

長榮海運目前船隊共203艘，運能153.7萬TEU，其中137艘配備脫硫器，運能佔比76.4％。接下來，今年底將有9艘新船交付、2023年預計有6艘新船交付、2024年預計有22艘新船交付、2025年預計有14艘新船交付，2026年預計有6艘新船交付。

謝惠全解釋，長榮目前還有57艘新船訂單待交，運能約55萬TEU，隨著未來幾年新船投入營運，可望降低因塞港嚴重及碼頭作業效率不佳的干擾因素，長榮去年實質運能供給約減少15％，今年前4月約減少18％，整體衝擊較同業來得輕微。