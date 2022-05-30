周日美國航空業仍然面臨航班之亂，但和「陣亡將士紀念日」周末長假剛開始的航班大量取消相比已有所緩解。

美國航空業正迎來自兩年前疫情爆發以來最繁忙的夏季出旅季，但惡劣氣候、缺工、缺料等問題使其面臨重大考驗。

上周六由達美航空開第一槍，以天候不佳和空中交通管制為由取消部分航班。共和航空（Republic Airways）、聯合航空、捷藍（JetBlue Airways）和美國航空數百個航班也出現班機延誤的情況。

根據航班跟蹤網站FlightAware提供的數據，達美航空取消航班的情況最為嚴重，上周六取消254個主要航線航班，佔當日原定航班約9%，另外還有530個班機延誤，幾乎占當日班表約五分之一。周日該航空公司取消159個航班或班表的6%，延誤班機為203架次或7%。

聯航上周六取消23個航班，捷藍取消10個航班，約占兩家航空公司班表約1%。

此外，FlightAware網站指出，自上周五以來，美國總計取消了將近4,800個航班，周日截至上午則取消了1,100個航班。

達美航空表示，87%的客戶重新預訂了於原定時間約11小時內起飛的航班。

該航空公司上周宣布自7月1日起到8月7日止每天減少100個航班，相當於減少約2%，主要減少美國和拉丁美洲航班。

達美航空高層表示，目前公司所面臨的問題超乎以往，包括氣候和空中交通管制、供應商人力、新冠染疫數升高導致一些部門人員突然缺勤的情況加劇等。

阿拉斯加航空、捷藍和Spirit Airlines等其他航空公司亦已縮減班表，以應對惡劣氣候和人員短缺等問題。

儘管目前機票價格超過疫前水準，但最近訂票量暴增，因此保持營運平衡對航空業至關重要。