KTV是很多人聚會的首選，但跟KTV有關的靈異故事也不少，因為大部分的KTV大樓前身不是醫院、餐廳不然就是老舊公寓重新改建，但不論是哪個，只要有出現鬧鬼事件，大家都會說，這棟大樓的前身也發生過火災。

像是台中車站前，有個第一廣場，以前是很熱鬧的商圈，但因為一個靈異傳說，加上後來繪聲繪影的撞鬼案例，導致這邊已經沒落，這個靈異傳說要回溯到民國84年的一場大火！當時位於台中港路上的衛爾康西餐廳發生死亡火災，因為位於鬧區、許多民眾都會到這裡用餐，但失火當時，逃生門被堵住了，在裡頭的民眾都逃不出來～造成嚴重死傷，共計64人葬生火場，後來就傳出台中第一廣場上空停靠著一艘幽靈船，而且有民俗專家表示，這艘幽靈船會載滿100人才會消失，且每一次出現，都有可能是在預告將有新的災情發生。

在第一廣場大樓裡，有間KTV，有民眾表示她和朋友去唱歌，剛進去包廂，她就一直聞到燒焦的味道，但詢問同包廂的朋友，其他人都說沒有聞到，她自己也覺得很奇怪，不過還算順利的唱完，因為是傍晚的時間去，唱了幾個小時後，也晚上了，大家就準備要回家，付完帳準備搭電梯的時候，當事人因為鑰匙忘在包廂又回去拿，獨自一人搭電梯，電梯裡面沒有半個人，他沒想太多，進了電梯後順手就按了一樓，沒想到恐怖的事情來了，只見電梯停在二樓，緩緩打開門，散發出濃濃的燒焦味，當事人仔細一看，像是一個廢棄的餐廳，當事人嚇得要死，不斷的按關門，正當門要關起來的時候，耳朵旁傳來一句話：快跑！

幸好電梯門關了起來，也順利到了一樓，只見朋友們表情都相當不耐煩，詢問當事人怎麼去這麼久？拿個鑰匙要一個多小時？打手機還不接？當事人當下什麼都不敢多說，只說樓上訊號不好，鑰匙被服務人員收走，所以才耽誤了一下，趕緊拉著朋友離開。

而除了KTV裡靈異事件很多外，播放的MV也常常出現難以解釋的畫面，像是無印良品的《掌心》，大約在MV一分鐘左右出現，只見二樓的窗戶，有一個看似女子的白色人影，不過這還不是最可怕，最可怕的是第二次出現時，窗戶竟然自動關上，但這個人影卻完全沒動過。

另外一首曾火爆網路的洗腦神曲《好想你》，在MV一分四十秒左右，我們可以看到畫面左邊的高樓，似乎正在發生一起可怕的事情，到底這神秘黑影墜落是什麼呢？由於影片拍攝地點眾多，分了好幾天拍攝完成，一時無法查找是否當日有意外發生，不過當地派出所給出明確的答案是，半年來無任何墜樓事件，所以我們看到的是？這就不好說了。