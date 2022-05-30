1名女網友在《外送員的奇聞怪事》發文寫下，她遇到1位很有禮貌的外送員，日前她買了189元的餐點，因為不知道小費給多少，所以她直接200元給對方並表示不找零，怎料外送員竟雙手合十，跟她鞠躬道謝，原PO嚇傻，貼文一出引起網友們熱議。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，她先前訂外送時，不知道小費該怎麼算，要給多少錢，但只要是餐點快到前，她都會提早下樓取餐，日前她點了一份189元的餐點，外送員竟比她還有禮貌，對方在快到巷口時，便先打電話告知，抵達時，還很熱情跟原PO招手。

她拿200元告訴對方：「不用找了」，怎料外送員竟突然雙手合十，鞠躬跟她道謝，原PO嚇傻連忙請對方不用這麼客氣，外送員表示：「這是一種被尊重的感覺」，事後她感性在文中寫下：「外送員真的很辛苦謝謝你們在風雨中、豔陽下，幫懶惰出門的我們送餐」。

文章曝光後，吸引不少同行留言回覆：「我也遇過取餐後90度彎腰敬禮的客人 讓我非常不好意思」、「其實給多少小費都不是問題，哪怕是沒給或是一塊都好，真的沒有說一定要給多少，不要給自己負擔或壓力」、「有沒有小費無所謂，只要互相尊重，對我來說就是上帝般的存在」、「妳和那位外送員很有教養人品很高雅」、「感謝您的尊重」。