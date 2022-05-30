雖然說談戀愛距離不是問題，不過還是有很多情侶敗在遠距離這個問題上，《搜狐網》運勢專欄點名，雙魚座、摩羯座、巨蟹座、白羊座是完全不能異地戀的，因為他們不擅長談遠距離戀愛，只要分開就會胡思亂想，經不起考驗，往往談的異地戀會以失敗告終。

▍雙魚座

雙魚對待感情是特別認真的，經常可以全身心的投入一段情感，很喜歡膩在對方的身邊。但如果面對異地戀的話，他們往往沒有足夠的意志力，而且只要身邊出現對自己有好感的人，他們就會忍不住心動，往往沒有辦法堅持下來，很容易變心。

▍摩羯座

摩羯的性格是很內斂的，他們通常在生活中會表現得特別木訥，大多時候都需要伴侶來調節兩個人的狀態，一旦面臨異地戀的狀態，他們就會把自己的所有精力投入在工作中，不懂得應該如何去維繫彼此的情感，雖然內心很忠誠，但是在行為上會讓對方覺得很有距離感。

▍巨蟹座

巨蟹本身是有一點自卑的，因為特別缺乏安全感，所以需要對方更多的付出才可以讓他們安心。他們是經不起異地戀的，因為雙方如果長期處於異地的狀態，巨蟹會覺得不能夠放心，感覺沒有未來，異地對巨蟹來說是很大的考驗，他們只要和對方分開，就會忍不住去懷疑。

▍白羊座

白羊屬於火象星座，脾氣很急躁，經常有話會直接說，雖然性格很陽光，但是他們如果面對異地戀的話，通常是沒有辦法堅持下來，因為和白羊想要好好相處，就要經常溝通，而如果異地的話，就會導致溝通減少很多，而如果一旦吵架，他們會拒絕一切聯繫，遲早會分手。