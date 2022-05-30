女星大S(徐熙媛)與「京城四少」汪小菲離婚後3個月，閃電宣布與20多年前的舊愛「酷龍」具俊曄再婚，消息震驚各界，而宣布閃婚的隔天，具俊曄即以配偶身分飛來台灣見老婆，與小姨子小S(徐熙娣)互動也很良好，並於離台前與S媽關係破冰，如今為工作暫離台灣，在眾人等待他再度來台之際，小S竟在昨天深夜(5/29)，突然po文告白「我愛具先生」，引發熱議。

具俊曄飛來台灣見大S，享受了新婚甜蜜時光後，於5月初按既定行程飛往紐約工作，自此夫妻相隔兩地，而他結束美國行程後，沒有直接返台，而是悄悄回到了韓國，近日還宣布下個月將以「DJ KOO」身分，在韓國全州某飯店舉辦泳池DJ秀，看來得等韓國方面的工作行程消化完畢，才能再來台見老婆。

小S昨深夜突然激喊「我愛具先生」，眾人急找大S。(翻攝自elephantdee IG)

不料在姐夫離台之際，小S昨晚突然在社群發文，深情告白寫下：「我愛具先生」，還附上一個愛心符號，這篇簡潔有力的po文讓眾人看傻眼，紛紛留言「不知道妳姊姊大S怎麼看」、「許先生要哭哭了」、「姊夫對妳做了什麼？」、「又喝多了」。

很多人不知道小S為什麼要突然跟姊夫告白，但她的鐵粉知道，小S戀上的新目標，那就是在療癒系韓劇《我的出走日記》中，飾演男主角「具先生」具子敬的孫錫久，是一個有著複雜過去、充滿神秘魅力的酒鬼，讓許多人身陷「具先生漩渦」難以自拔，不少鐵粉就在小S貼文底下分享男神的照片，跟著激喊「我也愛具先生」、「今年兩位具先生都超有魅力的」。

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