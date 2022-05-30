新北市新店區惠國市場1975年完工，建築物屋齡已逾45年，目前市場閒置、現況髒亂管線老舊無電梯，且耐震能力不佳，新北市城鄉局5月27日首次審議通過惠國市場以都更改建申請都市計畫多目標使用，預計2025年動工、2030年完工，改建後1、2樓規畫為嶄新大型市場超過1000坪以上的採買空間，提供周邊居民便捷購物便利生活。

城鄉局表示，為加速推動老舊市場用地更新改建，新北市政府2020年底修正「新北市都市計畫容積移轉許可審查要點」時，放寬接受基地的限制，只要符合經本府核准拆除重建之地區即可為接受基地，又於2022年1月修正「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」案，修法後以都更方式改建的老舊市場不再需要等到全部土地所有權人同意，終於解決產權整合不易的難題，加速推動老舊市場用地更新、復甦都市機能。

城鄉局長黃國峰表示，惠國市場曾是地方重要的民生物資採買場所，隨著建物老舊閒置、耐震安全不佳，僅市場騎樓周邊有餐飲店及攤販，考量閒置老舊市場引發公安、治安及環境衛生等疑慮，所以市場亟需辦理建物活化改建，提供市民安全便利的生活環境。