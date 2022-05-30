壽山動物園環頸雉與白鼻心搬新家囉！為提高園內動物福祉，並推展動物保育觀念，壽山動物園在5月18日將繁殖力旺盛的二級保育類動物-環頸雉3隻和園內收容的1隻白鼻心，交由長期與動物園合作的國立內埔高級農工職業學校繼續照養，野生動物保育科的師生們不僅量身訂做寬大舒適的飼養場域，更齊心協力為動物籠舍進行環境豐富化，讓初來乍到的環頸椎好奇得不停探索新環境，白鼻心則開心享用喬遷水果賀禮。

環頸雉在2014年自墾丁國家公園來到壽山動物園，因環境適應能力良好，在保育員的悉心照料下繁殖旺盛，園內個體數量共25隻，部分個體在去年12月到六福村借殖展，現因雄性個體在繁殖期間為追求異性頻繁打鬥造成受傷，為避免數量過多造成緊迫，故著手尋找適合環頸雉的棲息空間；而園內收養的白鼻心，於1997年來到園區，目前已是高齡個體。壽山動物園特別感謝國立內埔高級農工職業學校協助營造更優質的棲息環境，不僅紓緩動物園飼養密度，也提供學生實作機會，增加照養動物的經驗，並透過該校野生動物保育科專業師資，帶領學生習得動物籠舍規劃及飼育管理等實務能力，共同為增進動物福祉攜手合作！

被列為二級保育類動物的環頸雉，以種子、根、漿果、嫩葉及昆蟲為食，雌雄個體羽色相異，日間喜歡在地面覓食，夜晚則飛到樹上棲息。繁殖期在春天，每窩約產10顆蛋，由母鳥抱卵，約23-26天孵化。白鼻心又稱果子狸，屬一般類野生動物，全身大致為黃灰褐色，自鼻樑延伸到額頭有一條明顯的白色帶紋為其特徵，眼下與耳下亦具白斑，後頸、四肢末端與尾巴後半部為黑色。夜行性，善於爬樹，雖屬食肉目動物，卻偏好食水果。