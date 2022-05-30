日本政府再次強調，因與印度相互友好關係升級，未來5年預計將在印度投資5兆日圓，至於投資項目包山包海涵蓋各種項目。

據悉，印度的民間企業或政府部門，都有機會拿到這5兆日圓的投資款項。目前，日本大部分投資印度的領域，應該會先鎖定在能源、製造業、全球暖化以及基礎建設等。日本駐印度使館指出，日印關係日漸升溫，目前在印度的風險暴露在300億美元左右。

3月份時，日本首相岸田文雄在與印度總理莫迪，在商談俄烏克戰事時曾談及未來5年將在印度投資5兆日圓，約3.2兆印度盧比。根據統計，印度和孟加拉在各項產業發展中，全球各國以接受日本的奧援最多。

另外，美國總統拜登日前亞洲行所公布的印太經濟架構（IPEF），也被外界視為是美國印太戰略的一種延伸。也就是美國為了抗衡中國大陸主導的RCEP（區域全面經濟夥伴協定），彌補已經退出，目前更名為CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）所不足的全球戰略布局。