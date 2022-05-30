日本半導體產業過去因為美國打壓而式微，不過日本政府近期力拚重振半導體產業，包括讓台積電進駐設廠，以及與美國重啟合作生產2奈米晶片等，日媒進一步指出，為了縮短與大陸在高科技產業的競爭差距，應爭取美國科技大廠蘋果在熊本設立生產基地。

《日本經濟新聞》以「由日本生產蘋果手機，如何？」為題撰文指出，如果以台積電設廠的日本九州熊本縣為中心，畫出半徑1500公里的同心圓，範圍除了東京之外，還會包括首爾、上海、札幌、台北、高雄和北京等，將涵蓋東亞的主要城市，分析熊本位於亞洲高科技產業的正中心，以九州為例，自1970年代起就有日本「矽島」的稱號。

報導進一步分析文「熊本同心圓」，發現除了深圳之外，蘋果主要代工廠據點包括上海、江蘇昆山、河南鄭州等皆位於此同心圓範圍內，而索尼熊本廠可生產圖像傳感器，是手機鏡頭不可或缺的關鍵零件，強調iPhone生產基地建在熊本乃至日本九州的任何地點應該不足為奇。

報導分析日本優勢，首先，日本比大陸更靠近美國，從2021年iPhone供貨量約2.4億支來看，對日美供貨占整體的3成以上，大陸銷售部分占逾2成，對於蘋果公司來説，在日本建生產基地，具備可以縮短供應鏈的優勢。

再者，日幣貶值也是一大誘因，以台積電為例，在日本內閣決定提供4000億日圓補貼吸引的2021年12月6日當天，匯價為1美元兌113日圓，近日則為1美元兌127日圓，文章分析「日圓貶值抑制了按美元計算的投資額，對企業來說這或許並非壞事」。

日媒先前指出 ，在1980年代後半期，日美雙方簽署對日本不利條件的《日美半導體協定》，形同美國向日本發動半導體貿易戰， 因美國不斷要求日本半導體開放市場，並遏制對美出口，日本企業因此逐漸喪失競爭力，市占也下降到1成左右，因為美國在某種意義上施加壓力的原因，後來日本走錯了路導致了衰退。