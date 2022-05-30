性學博士許藍方擁有亮眼外型、清晰口條，加上她在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教議題，不只讓許藍方火速打開知名度，她也因此被受封是「最美博士」，親民的許藍方也不時在網上和粉絲互動，她近日則曬出被偷拍照，也讓許藍方私下真實的模樣全曝光。

許藍方近日在網上號召粉絲發問，她透露自己常被問：「博士，到底是誰問這個笨問題，妳還回答有事嗎？」不過，許藍方則認為，「我不覺得有什麼聰明問題或笨問題的差別，我只在乎我的回答有沒有辦法讓你更了解」，她也歡迎網友提問，並預告將會一一解答。

同時，在許藍方隨文曬出的照片中，她雖然看著鏡頭，但許藍方表情恍神、眼神放空看，也讓許藍方私下最真實的模樣全曝光，不過她自己很喜歡這系列的照片，許藍方也發文說：「我喜歡這一系列的拍照一瞬之我不知道在被拍」，網友也紛紛讚：「博士好美」、「這表情很可愛呦」、「這張是放空的概念」。

其實，許藍方日前因分享無濾鏡、美顏的自拍照，而遭網評有皺紋，對此，許藍方則霸氣回應：「我不喜歡修圖也不喜歡濾鏡，除了懶之外也覺得沒必要」，她認為，女人在什麼年齡，就應該有那個樣子的呈現，「但不代表可以放任自己爛掉不用維持，在努力保養的情況下，只要能讓心情開心就是最好的保養」，態度相當高EQ。