獲金鐘最佳女配角的簡嫚書，演而優則導於2021布拉格國際電影節 最佳女導演《莉莉安的禮物》，集才女於一身的她，近日被網友翻出她舊照放照PTT表特版討論，而她清新脫俗的氣質形象，也意外被網友認為撞臉「孟耿如」。

PTT表特版一向出美女，近來網友PO出美女演員簡嫚書照片，幾張照片中她本人都呈現淡妝，打扮也偏向簡單素淨。在數張分享的照片，簡嫚書有著不同風格，從居家黑色吊嘎，對著鏡頭露出親切笑容；還有她套上簡約白色T恤，上頭印有童趣的可愛圖樣，同時替她多了青春氣息。

除了居家照外，簡嫚書搭上外出服飾，手裡捧起一束華麗花束，臉上輕輕抹上淡妝，修飾臉部的線條，讓女明星的光環更加分，而網友不管PO出的居家照或形象照，一點都看不出簡嫚書已經是2寶媽，依舊是擁有20多歲時的貌美顏值，氣質十分出眾。

這篇PTT文章發布後，引來網友一頓稱讚：「很清新」、「非常有特色」、「她的美是很耐看的那種」、「33歲還是很正」、「正又有內涵」、「還是很美」、「讚讚讚讚讚」還有人說到：「有幾張像孟耿如」事實上，30歲孟耿如僅小簡嫚書3歲，兩人外型很早以前曾有被拿出討論紀錄，如今這項話題久違再度被網友翻出。