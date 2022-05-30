被稱為「烏來溫泉大亨」的新北市烏來「巨龍山莊」溫泉會館負責人張銘義，因會館遭颱風重創，急需資金，2020年佯以合夥名義招攬高姓兄弟投資3000萬元，事後高姓兄弟發現錢未用於會館營運，而被張私用，憤而提告，檢方曾二度不起訴，台灣高檢署發回續查，台北地檢署三度偵查後，30日依詐欺等罪起訴張銘義。另曾任烏來觀光發展協會理事長的張妻高淑敏，則獲不起訴處分。

現年70歲的張銘義，一手將烏來溫泉產業炒熱，過去曾經擁有四家溫泉會館，每年顧客人數達30萬人次，被稱為烏來「溫泉大亨」。位於新北市烏來的「巨龍山莊」則是張銘義經營的第一個溫泉據點。

據指出，巨龍山莊於2015年因蘇迪勒颱風侵襲受重創，張銘義急需資金，對外招攬投資，其中張銘義及妻子高淑敏自己投資3000萬元，另陳姓股東是「以債作股」方式，也投資3000萬元。

張銘義因急需資金，2020年與告訴人高姓兄弟簽訂「合夥」合約，與高姓兄弟籌措3000萬元「合夥」投資會館，但事後高姓兄弟發現錢一匯入巨龍山莊帳戶，隨即轉至張銘義個人帳戶，資金被張私用，未作為會館營運用途。

高姓兄弟認為被騙提告，北檢曾兩度不起訴張銘義夫婦，但案經再議，台灣高檢署發回北檢續查，據了解，檢方第三度偵查時，張銘義辯稱，他是將會館「資產」賣給高姓兄弟，因此個人使用資金並無詐欺。

但檢方認為，當年張與高雙方簽訂的合約，內容明定是「合夥」，而非「資產買賣」，且會館土地位於原民保護區，沒有原住民身分不能買賣，認定張施用詐術，不採信張說法，今依法起訴。