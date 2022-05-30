南韓知名女星IU（李知恩）日前因新電影出席法國坎城影展，但卻在紅毯上遭到法國網紅Maria撞飛引起粉絲眾怒，紛紛湧入Maria的社群灌爆留言，隨後她雖拍片道歉，仍止不住怒火，Maria只好再度道歉並貼出她私訊IU的截圖上傳至限時動態，但網友看到她的「補償方案」，反而更加火大再度酸爆她。

近日IU為了替主演的新電影《嬰兒轉運站》宣傳，而特別飛往法國受邀出席坎城影展，不料在26日她與其他劇中演員一同現身紅毯時，卻遭到一名法國網紅Maria從旁猛撞，隨後便「肇事逃逸」，讓IU的粉絲氣憤不已，紛紛湧入Maria的社群留言認為她「看不起東方人」才故意撞人。Maria眼看事情一發不可收拾，則穿著火辣的低胸禮服拍短片向大眾道歉，但不少網友認為她的態度及服裝太過輕浮，完全不像是想要誠心道歉，因此不埋單。

Maria只好在28日於限時動態上再度PO出她傳給IU的私訊截圖，內容除了提到她對於紅毯撞IU一事感到抱歉，並解釋是因為保安一直要她移動腳步才會發生撞擊事件。接著她介紹自己是一名美妝網紅，來到坎城也是為了工作，為了表達歉意，她想幫IU化妝並期待收到IU的正面回覆。但網友看到後忍不住吐槽，「這是在蹭熱度吧」、「看到IU有2000多萬粉絲嚇死了吧」、「還想繼續蹭熱度啊」、「想幫IU化妝？你哪位啊！太荒謬了」、「感覺她就是為了要蹭熱度」、「就不能好好道歉就好嗎」，再度被大批網友酸爆。

French influencer, Maria Travel, apologizes to IU as she offers her makeup + K-Netz wonder why fans keep terrorising her even after she apologizedhttps://t.co/PzPK4bik0z#IU #아이유 pic.twitter.com/hC4vz9bF75 — pannatic (@pannatic) May 29, 2022

Maria Travel, the girl who shoved IU accidentally on the red carpet at Cannes today finally apologized for it. Here is the video she uploaded to her Instagram story. Now let’s end this drama pic.twitter.com/RsaCBRl6qo — Jamjam ••Strawberry Moon•• (@JamjamminIu) May 27, 2022