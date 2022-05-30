南韓知名女星IU（李知恩）日前因新電影出席法國坎城影展，但卻在紅毯上遭到法國網紅Maria撞飛引起粉絲眾怒，紛紛湧入Maria的社群灌爆留言，隨後她雖拍片道歉，仍止不住怒火，Maria只好再度道歉並貼出她私訊IU的截圖上傳至限時動態，但網友看到她的「補償方案」，反而更加火大再度酸爆她。
近日IU為了替主演的新電影《嬰兒轉運站》宣傳，而特別飛往法國受邀出席坎城影展，不料在26日她與其他劇中演員一同現身紅毯時，卻遭到一名法國網紅Maria從旁猛撞，隨後便「肇事逃逸」，讓IU的粉絲氣憤不已，紛紛湧入Maria的社群留言認為她「看不起東方人」才故意撞人。Maria眼看事情一發不可收拾，則穿著火辣的低胸禮服拍短片向大眾道歉，但不少網友認為她的態度及服裝太過輕浮，完全不像是想要誠心道歉，因此不埋單。
Maria只好在28日於限時動態上再度PO出她傳給IU的私訊截圖，內容除了提到她對於紅毯撞IU一事感到抱歉，並解釋是因為保安一直要她移動腳步才會發生撞擊事件。接著她介紹自己是一名美妝網紅，來到坎城也是為了工作，為了表達歉意，她想幫IU化妝並期待收到IU的正面回覆。但網友看到後忍不住吐槽，「這是在蹭熱度吧」、「看到IU有2000多萬粉絲嚇死了吧」、「還想繼續蹭熱度啊」、「想幫IU化妝？你哪位啊！太荒謬了」、「感覺她就是為了要蹭熱度」、「就不能好好道歉就好嗎」，再度被大批網友酸爆。
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