台股加權指數30日跳空開高，開在16,368.93點，權王台積電（2330）開高在538元，大型權值電子股聯發科（2454）、聯電（2303）紛紛往上，電子股早盤成交比重占比近五成，華新集團及鴻海集團旗下個股走勢活潑，台股早盤大漲逾180點，站上16,400點關卡。

受到通膨開始出現觸頂跡象、消費者展現強大恢復力的帶動，投資人在長週末前轉趨樂觀，愈來愈相信聯準會有機會在收緊貨幣政策的同時，避免經濟陷入衰退。

道瓊工業平均指數5月27日終場上漲1.76％（575.77點）、收33,212.96點，創5月4日以來收盤新高，已連續第6個交易日走揚；周K線上漲6.24％，結束連續8周跌勢。

那斯達克指數上漲2.68％（305.91點）、收11,740.65點，創5月6日以來收盤新高；周K線上漲6.84％，結束連續7周跌勢。

費城半導體指數上漲3.87％（111.68點）、收2,994.61點，創5月4日以來收盤新高；周K線上漲8.07％。

元富投顧指出，台股16,893點季線附近壓力大，短線來回震盪整理，目前站穩月線，原則上可擇強布局，酌量操作為原則。

現階段選股，優先選擇高殖利率或進入旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括中砂、元太、矽力-KY、信驊和華孚最具指標。

非電子部分，業績股和觀光股可觀察，包括東哥遊艇、巨庭、鳳凰和晶華是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。