北市疫苗施打率墊底。（摘自許淑華臉書）

北市疫苗施打率墊底。（摘自許淑華臉書）

疫情嚴峻，各縣市力拚兒童疫苗施打率，民進黨台北市議員許淑華30日在臉書發文表示，台北市兒童施打率為六都最後一名，僅14.4％，也是全國最後一名，台北市的狀況並不樂觀，甚至有家長自力救濟搶名額，最後帶小朋友從台北跑到新北接種疫苗，她質疑，很難令人相信市長柯文哲真心在意兒童的健康與家長的焦慮。

許淑華調閱資料發現，六都兒童疫苗施打率，台北市僅14.4％墊底，高雄市第一為33.6％，台南市31.6％、台中市30.2％、新北市24.5％、桃園市19.3％；北市施打率也是全國最後一名。

許淑華指出，現在最令家長們擔憂的就是尚未接種疫苗的小朋友們，而各縣市的兒童疫苗施打方式跟步調多有不同，因疫情停課，甚至有些學校啟動稍微晚一點，況且等待疫苗產生保護力都還需要時間，大家都在跟時間賽跑，台北市的狀況並不樂觀，前幾日甚至有家長自力救濟努力搶名額，最後特地帶小朋友從台北跑到新北去接種疫苗。

許淑華強調，現在應該是大家不分彼此共同努力的時候，高雄市正努力增設兒童疫苗接種的特別門診與社區接種站，基隆也開設了大型兒童疫苗接種站，相信也會有更多縣市加快腳步。

許淑華說，當大家都在拚兒童施打率時，反觀台北市先是在設立兒童綠色通道時猶豫再三，目前台北市的兒童疫苗施打率也幾乎是全國最後一名，比人口眾多的新北市還低，這種表現都是不夠積極、不夠理想的，很難令人相信柯市長真心在意兒童的健康與家長的焦慮。

許淑華批評，「柯市長確診在家也許比較有空上臉書發文，卻說得像個旁觀者一樣看待家長的焦慮，守護孩子的健康應該是大家共同的責任，尤其是身為地方首長的你。」

許淑華表示，如果真的在意孩子們的健康，那應該好好善用你的權力，提出更完善超前的配套方案。讓大家對施打量能更有信心，讓家長們不再擔心焦慮，才是台北市長應該做的事。