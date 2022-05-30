治療白內障的人工水晶體置換術，是眼科最常見的手術，不須住院即可施行，但術後真的可以完全改善視力嗎？高雄醫學大學附設中和紀念醫院眼科部主治醫師賴泓吉指出，人工水晶體置換術臨床上雖然成功率高，有時候卻可能因「視力改善程度不如預期」而衍生爭議。

有鑒於民眾在面臨是否要採用人工水晶體置換術前，心裡有許多疑問卻不知該如何清楚表達，藥害救濟基金會特別訪談賴泓吉醫師，提出「病人術前至少要詢問的5個問題」，讓醫病之間能充分溝通與配合，以達到滿意的視力改善。

Q1：換人工水晶體就能改善我的視力嗎？

視力下降是許多人看眼科的原因，如果檢查發現有白內障，也就是原本清澈透光的水晶體變得混濁，導致視力模糊、顏色對比度變差，透過置換人工水晶體讓光線能清楚聚焦在視網膜，的確能改善視力品質。

然而若病人視力下降的原因並非白內障，或是合併有其他眼疾，例如黃斑部病變、青光眼等，換人工水晶體改善視力的效果可能有限。

Q2：哪一種人工水晶體適合我？

人工水晶體的功能和種類很多，各有其優缺點，也不是越貴越好；很多人以為換了功能性的人工水晶體，術後就完全不用戴眼鏡，或是可以同時解決近視、散光等問題，但實際上沒有這麼萬能，建議應該多和醫師溝通，依個人的生活習慣和需求來選擇。

比方說單焦點的人工水晶體能大幅改善遠距離視力，而且較沒有夜間眩光、光暈等困擾，但看中、近距離時需要戴眼鏡，適合晚間需要開車、職業駕駛人等；而多焦點的繞射延伸型人工水晶體，雖可減少戴眼鏡的麻煩，但是可能面臨眩光或光暈困擾，較適合一般室內活動型的民眾。

賴泓吉醫師提醒，民眾選擇時不要只看優點，反而是要多考慮可能的缺點，評估自己是否能接受和適應。

Q3：我的疾病史會影響手術效果嗎？

白內障手術一般來說成功率很高，但賴泓吉醫師強調，有些疾病可能會影響手術效果，或是增加併發症的風險，建議病人若有眼部疾病或手術史、慢性病、或正在服用藥物，一定要告知醫師，讓醫師個別評估。

例如有高度近視 (超過600度)的人，周邊視網膜會退化變薄，術前要先檢查視網膜周邊是否有裂孔；而白內障手術通常是一次開一隻眼睛，高度近視者也需要預先和醫師討論，如何處理術後的視差問題，比如未手術的眼睛是否可戴隱形眼鏡，否則兩眼視差超過300度會產生不適。

此外，有研究發現病人的血糖愈高，術後發炎反應愈明顯、造成感染的機率也愈高，因此罹患糖尿病的病人，建議先穩定控制血糖後，再考慮手術。

置換人工水晶體 術前溝通5提問。(圖/財團法人藥害救濟基金會提供)

Q4：手術後要等多久時間 視力才會變好？

每個人術後恢復視力的時間不盡相同，跟年紀、眼球組織狀況有關，一般人手術後拿掉眼蓋，已可看到影像，但仍可能有發炎反應和角膜組織的水腫，使用眼藥水可逐漸緩解，視力也會慢慢恢復，約莫需要2週到一個月，度數才會穩定。

賴泓吉醫師表示，術後有些病人會反映眼睛有異物感，這是因為角膜手術切口的關係，可以點人工淚液讓傷口潤滑，異物感會隨時間漸漸改善。然而若出現嚴重疼痛或眼睛發紅，這可能是術後感染的警訊，必須趕快回診，若未及時處理，甚至有失明之虞。

Q5：術後傷口要如何照護？

置換水晶體多半是門診手術，病人回家後一個月內必須妥善照顧傷口，第一個重點就是不能碰水，以免增加細菌跑進傷口的風險，所以要躺著洗頭、洗臉必須將毛巾擰乾用擦的。

此外，置換水晶體的傷口沒有縫線，建議平時戴墨鏡或護目鏡、睡覺時要用眼蓋來保護眼睛，以免受撞擊導致傷口裂開或是造成水晶體位移。

人工水晶體雖然猶如眼內的眼鏡，但無法任意更換，賴泓吉醫師表示，眼球本身是很脆弱的組織，把傷口反覆打開極具風險，因此除非必要，通常不會置換第二次人工水晶體，建議民眾手術前要衡量自己的需求，可透過提問來更瞭解手術的效果、限制和可能風險，和醫師充分溝通，好好把握一次手術的機會，達到滿意的視力改善。