立法院院會今天審查關係前總統陳水扁國務機要費除罪化的「會計法第99條之1修正草案」。(取自國會頻道直播)

不滿很多孩子都走了還想幫扁除罪？ 國民黨佔據議場藍綠爆衝突

立法院院會今天三讀通過《會計法99-1條》，將國務機要費除罪化。朝野立委在院會現場發生數度推擠，國民黨丟假鈔、水球抗議修法。國民黨痛批民進黨此時不知道在急什麼，不專心防疫，要替前總統陳水扁貪汙除罪。

國民黨團總召曾銘宗表示，疫情嚴峻，民進黨還強行通過阿扁貪污除罪化。這兩天藝人郭彥均發文說「很多孩子走了」被行政院長蘇貞昌說要查辦，現在阿扁貪污要除罪化，言論自由卻要被移送法辦，拜登小狗死了總統發文哀悼，十個小朋友死了，卻要查辦哀悼的人，這什麼世界？這什麼政府？

國民黨立委江啟臣痛批，民進黨不挺孩子，還在挺貪污，「阿扁要死了嗎？阿扁除罪有這麼急嗎？」他呼籲民眾用電話打爆總統府電話、打爆民進黨立委辦公室電話。

國民黨立委賴士葆批評，沒有一個國家是為一個人在修法解套，這是立法院的恥辱。他也指出，陳水扁不願面對司法，實際上這樣的修法是要幫阿扁身邊的人解套，這樣才能讓他們下來輔選，參加年底選舉。

時代力量黨主席陳椒華也抗議這樣的修法，對此感到遺憾，時力提案維持原條文，卻沒通過。反對為個案提出普遍適用的修法提案，涉及國務機要費的當事人，應在司法程序上爭取他們自己的清白，特別費的修法已經有修惡前例，現在又犯下同樣錯誤，法律也不該溯及既往。